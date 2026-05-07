タレントのイモトアヤコ（40）が7日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜午後11時）に出演。長男の言葉に驚いたことを語った。

オープニングで4歳になった長男についてトーク。イモトは「この間息子がテレビを見ていて。夏木マリさんがゲストで出られていたんですよね」と回想。「私本当に、樹木希林さんもそうですけど、いつか自分が年を取った時にああいうすてきな女性になっていたいなっていう憧れがあるんです。夏木マリさんカッコいいじゃない？ 髪形とかも含めてさ、すごく憧れてるんだけどさ」と語った。

続けて「そしたらテレビに出てる夏木マリさんを見てさ、息子が『ママだ』って言ったんですよ」と息子の発言に驚いた様子。「え！？と思って。え、え、え？ と思って。これママ？ って言って。『ママじゃん』って」と繰り返したという。

イモトは「息子にとっての私の類似タレントが夏木マリさんだったのよ。ビックリしたよ」と笑いながら、「うれしかったよ、私は。めっちゃうれしかったの。よっしゃ！ と思ったの」と憧れの存在に間違われたことに感激。「息子には何か見えてるのかもしれない。将来のママが。だから、どんどん（髪を）刈り上げようと思って。自信がつきましたね」とうれしそうだった。