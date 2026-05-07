コロナ禍を経て、世の中に浸透してきたリモート会議。そんなリモート会議に興味津々な猫さんがYouTubeに投稿され反響を呼んでいます。投稿された動画は記事執筆時点で4.7万回再生され「レモポテは職場のみんなの癒しです」「今日も仲良くしているのが可愛いね」「リモートレモンさん、キョトン顔してかわいい。笑」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫が『リモート会議』に参加した結果→名前を呼ばれると……『可愛すぎる反応』】

興味津々のレモンくん

YouTubeチャンネル『猫のレモンと犬のポテチちゃんねる』に投稿されたのは、リモート会議でPC画面の向こうから名前を呼ばれ、不思議そうな反応をする「レモン」くんの姿。投稿主様が行っているミーティングの音や映像に興味津々だったそう。

隙のないポジション取り

今回のミーティング開始時にも、ノートPCのすぐ横に座りチェックに余念がなかったといいます。

ミーティング中も飼い主さんに構ってほしい気持ちがダダ漏れで、PCの画面に顔を「スリスリー」と擦り付けます。ノートPCだとカメラがディスプレイ側についているので、職場の人達から見たら映像がブレてものすごい見づらそう。

その後、ミーティングも一段落して職場の人がレモンくんの姿を見たいというので、急遽レモンくんがリモート会議に参戦！画面越しではありますが、職場のみなさんとご対面することに。

「レモンくーん」と画面の向こうから自分の名前を呼ばれたレモンくんは、仕組みを理解できずあわあわと挙動不審な動きで困惑しています。確かに猫からしてみたら、ノートPCの概念を理解するのは難しいですよね。

その後、画面の裏側も確認したレモンくんでしたが、声の主は見つけることができず。レモンくんの疑念は深まるばかりなのでした。

仲良しなふたり

映像にも映っていたようにレモンくんが住んでいるお宅には、同居犬の「ポテチ」くんも一緒に暮らしています。レモンくんは長毛スコティッシュフォールドの猫、かたやポテチくんはポメラニアンの犬なのにくつろいでいる姿はほぼ同じ！

種族の垣根を超え仲良くしている姿を見ると、こちらまで思わず笑みがこぼれます。生きものとしての種は関係なく、日々一緒にくつろいで仲良く過ごしている二匹なのでした。

投稿には「レモンさんが参加する会議に私も参加したい！」「2匹の毛玉なんてかわいいの♡」「画面の中から呼ばれて困惑顔のレモンさんたまらん」「ふわふわもふもふ最高です！」「レモンさんはいろんな人に愛されていますねぇ」といったコメントが寄せられ、二匹の愛くるしい姿に癒された視聴者が多くいたようです。

YouTubeチャンネル『猫のレモンと犬のポテチちゃんねる』では、二匹の可愛らしい日常がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。