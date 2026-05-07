「寝てたんか」 GW中の競馬大レースで騒然、有力馬まさか…ファン悲鳴「1秒で終わりました」
Jpn1・かしわ記念
5日に船橋競馬場で行われたJpn1・かしわ記念（ダート1600メートル）は、3番人気ウィルソンテソーロ（牡7、高木）が制した。ゴールデンウィーク中の注目レース。スタート直後の出来事にファンは騒然となった。
場内が騒然となったのはスタート直後だった。JRA・G1のフェブラリーSを連覇し、この日は2番人気に支持されたコスタノヴァ（牡6、木村）がゲートから出ない。
ゲートが開いても2秒近く動かずに痛恨の大出遅れ。少しずつポジションを押し上げて直線に向いたが、4着に入るのが精一杯だった。
厳しすぎる展開に、X上のファンからも様々な声が上がった。
「コスタノヴァよ 寝てたんか？」
「こんだけ出遅れて4着まで来たんだから 出遅れなかったら馬券絡んでたなぁ」
「あらためて見るとコスタノヴァ出遅れってレベルじゃないな」
「ゲートが開いて1秒で終わりました」
「コスタノヴァもはやゲート開いても『え？なんすか？』みたいな感じで微動だにしないの草」
コスタノヴァは昨年のさきたま杯や武蔵野Sでも、スタートで大きく出遅れていた。
（THE ANSWER編集部）