Jpn1・かしわ記念

5日に船橋競馬場で行われたJpn1・かしわ記念（ダート1600メートル）は、3番人気ウィルソンテソーロ（牡7、高木）が制した。ゴールデンウィーク中の注目レース。スタート直後の出来事にファンは騒然となった。

場内が騒然となったのはスタート直後だった。JRA・G1のフェブラリーSを連覇し、この日は2番人気に支持されたコスタノヴァ（牡6、木村）がゲートから出ない。

ゲートが開いても2秒近く動かずに痛恨の大出遅れ。少しずつポジションを押し上げて直線に向いたが、4着に入るのが精一杯だった。

厳しすぎる展開に、X上のファンからも様々な声が上がった。

「コスタノヴァよ 寝てたんか？」

「こんだけ出遅れて4着まで来たんだから 出遅れなかったら馬券絡んでたなぁ」

「あらためて見るとコスタノヴァ出遅れってレベルじゃないな」

「ゲートが開いて1秒で終わりました」

「コスタノヴァもはやゲート開いても『え？なんすか？』みたいな感じで微動だにしないの草」

コスタノヴァは昨年のさきたま杯や武蔵野Sでも、スタートで大きく出遅れていた。



（THE ANSWER編集部）