Jpn1・かしわ記念を制したウィルソンテソーロ（手前）【写真：産経新聞社】

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Jpn1・かしわ記念

　5日に船橋競馬場で行われたJpn1・かしわ記念（ダート1600メートル）は、3番人気ウィルソンテソーロ（牡7、高木）が制した。ゴールデンウィーク中の注目レース。スタート直後の出来事にファンは騒然となった。

　場内が騒然となったのはスタート直後だった。JRA・G1のフェブラリーSを連覇し、この日は2番人気に支持されたコスタノヴァ（牡6、木村）がゲートから出ない。

　ゲートが開いても2秒近く動かずに痛恨の大出遅れ。少しずつポジションを押し上げて直線に向いたが、4着に入るのが精一杯だった。

　厳しすぎる展開に、X上のファンからも様々な声が上がった。

「コスタノヴァよ　寝てたんか？」
「こんだけ出遅れて4着まで来たんだから　出遅れなかったら馬券絡んでたなぁ」
「あらためて見るとコスタノヴァ出遅れってレベルじゃないな」
「ゲートが開いて1秒で終わりました」
「コスタノヴァもはやゲート開いても『え？なんすか？』みたいな感じで微動だにしないの草」

　コスタノヴァは昨年のさきたま杯や武蔵野Sでも、スタートで大きく出遅れていた。

（THE ANSWER編集部）