特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」（１９８２年）の主人公・一条寺烈役で人気を博した俳優・大葉健二（本名・高橋健二）さんが５月６日午後２時２３分に死去した。７２歳だった。大葉さんの業務提携先のジャパンアクションエンタープライズの公式サイト、公式Ｘで７日、発表された。

娘の女優・新葉尚が１月に大葉さんが病気療養中であることを報告。その際には「大葉本人の意思を尊重し、家族で話し合った結果、細かく現状をお伝えすることができません」と詳細を公表しない意向としていた。

通夜・葬儀は遺族の意向により、近親者で執り行われるという。

◆大葉 健二（おおば・けんじ） １９５５年２月５日、愛媛県松山市生まれ。千葉真一さん主宰の「ジャパン・アクション・クラブ（ＪＡＣ）」の第１期生となり、スーツアクターを経て、スーパー戦隊シリーズの「バトルフィーバーＪ」（７９〜８０年）のバトルケニア、「電子戦隊デンジマン」（８０〜８１年）のデンジブルー役で出演。８２〜８３年の「宇宙刑事ギャバン」に主演した。２００３年にはクエンティン・タランティーノ監督の映画「キル・ビルｖｏｌ．１」でハリウッドデビューした。その後は地元でイベント会社を経営しながら、ご当地ヒーローものなども制作した。