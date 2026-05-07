憧れや目標となるママを選ぶ「第18回ベストマザー賞」授賞式が7日に都内で行われ、女優の相武紗季（40）、タレントの南明奈（36）、シンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）、元サッカー女子日本代表・なでしこジャパンの鮫島彩さん（38）、映画監督の安藤桃子さん（44）が受賞した。

盾や花束を受け取った相武は「この賞をいただけるとお声がけいただいたとき、私のどこがベストマザーで、胸を張ってここに立てるのか、ずっと不安でいっぱい」と胸の内を明かし「長男を産んだその日から突然母親になって、それ以来毎日悩んで葛藤して、そして、愛にあふれて楽しい毎日を思い出したとき、自分にひるんでちゃだめだなと。楽しかった日々を、子供も楽しんでたらいいなという気持ちに変えて、この場に立ちたいと思いました」と決意を語った。

8歳の長男と5歳の長女には、先駆けて受賞の報告をしたというが「息子は“こんなにたくさん怒るママでもベストマザーってもらえるのか確認した方がいいんじゃないか”っ言ってて」と苦笑いした。

子供たちの将来についての考えを問われると「自分と同じ仕事をしたいって言ったときは、全力で“やめた方がいいんじゃない？”って止めると思います。時代も変わってますから、そのときには私からできるアドバイスもほとんどないでしょうし」としつつも「私も16歳でこの道で進むって決めたとき、両親は反対したんですけど、否定はしなかったんですよね。“何かあっても大丈夫、引き返せるよ”ってずっと言ってくれてた記憶が残っているので、子供たちに望むのは、自分の足でちゃんと立って、自分の進みたい道を見つけてくれることが一番理想かな」と語った。