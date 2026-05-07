◆東都大学野球春季リーグ戦第４週第３日▽青学大１０―１東洋大（７日・神宮）

史上初の７連覇を目指す青学大が東洋大に勝利し、勝ち点を３に伸ばした。この日に青学大が敗れ、第３試合で国学院大が亜大に勝てば、国学院大が２０２２年秋以来の優勝となったが、これを阻止。Ｖの行方は１９日からの最終週に持ち越された。

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両手の感触が着弾点を教えてくれた。青学大が４−１で迎えた９回１死満塁。ドラフト１位候補・渡部海捕手（４年＝智弁和歌山）は７番手で救援したばかりの東洋大・小沢頼人（１年＝常総学院）の初球ストレートを捉えた。打球は左翼席へ到達する。ダメ押しの今季１号グランドスラムだ。勝利を決定づける一撃に、主将はいい笑顔でダイヤモンドを一周した。

「チャンスで回してくれて。ピッチャーも代わったので、代わりっぱな初球を狙っていこうと。打った瞬間、行くかなと思いました」

「４番・捕手」の重責。開幕以降、相手バッテリーから厳しくマークされてきた。「チャンスで１本が自分自身、出ていなかったのでふがいないというか、結果を出したいと思っていた。一発はそこまで意識はしていなかったんですけど、出て良かったです」。勝利に貢献できたことが、何よりもうれしかった。

負けたらＶ逸もありうる、大事な一戦。試合前のミーティングではキャプテンとして、この試合に懸ける思いをナインに伝えた。「負けたら終わりだとチーム全員に言っていました。その中でも、そういう試合を何度も今まで乗り越えてきた。『絶対自分たちはいける』とチーム全員に言いました」。先制点を献上する苦しい展開も、堂々とはね返し、最後は点差をつけて勝った。

ネット裏ではプロのスカウト陣が攻守両面に目を光らせた。「試合に集中してやっているので、その結果を多分、スカウトの方もたくさん見てくれていると思う。まずは試合に勝つ。そこに向けて自分が何ができるのかを常々考えてやっています」と言い切った。

「すごくタフな試合が続いていますけど、これぞ東都。こういう修羅場をくぐり抜けて、優勝につなげたい」と渡部。入学以来全て、正捕手としてリーグＶ。自らの代でも必ず、栄冠のバトンをつないでみせる。（加藤 弘士）