秋元康氏総合プロデュースのアイドルグループ・ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮが６日、東京・ららぽーと豊洲で８枚目デジタルシングル「７秒のレジスタンス」リリースイベントを開催した。

今回のリリイベには１３６８人が集結し、３０日には池袋での３０００人動員を目指す。

ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮの最新デジタルシングルのリリースに合わせて発表された、ファン参加型企画「Ｉ．Ｗ．Ｓ．Ｐ．（池袋ホワスピプロジェクト）」は３０日に池袋西口公園野外劇場で開催のリリースイベントで動員数３０００人を目指すというプロジェクト。その前哨戦だったこの日のららぽーと豊洲でのリリイベで１５００人の動員を目指すことが目標にかかげられていた。

リリースイベントは「コヨーテが鳴いている」からスタート。メンバーの勢いのある煽りに押されて即座に満員の会場も熱気に満ちていく。新曲「７秒のレジスタンス」はＭＶの世界観も合わせて、ファンの裾野を広げることに成功しており、既にサブスク再生回数が前作を超えるなど好スタートを切っている。

そのカップリング楽曲が４曲というボリュームも含めてこれまでにない評判を呼んでいる。「アイ マイ ライフ」はホワスピ初の“チルい”楽曲として人気。「タラレバ」はネガティブな“タラレバ”を「最高じゃん！」と肯定する決めパートもあり、ライブで絶対に盛り上がる新定番曲として期待されている。

「ポラリス（北極星）」は星をテーマにしたロマンチックな世界観が、ファンとメンバーの関係性のようでエモいと評され、「その世界線を生きている」は「あの失敗も涙もすべてが必要だったんだ」という歌詞が、今のグループの状況（Ｉ．Ｗ．Ｓ．Ｐ．での挑戦）と重なり、メンバー自身も「背中を押される」と深く共感している曲となっている。

ＡＯＩは「私たちは５月３０日に池袋で３０００人を動員する企画を行っています。その中間地点として、本日は１５００人の動員目標を立てさせていただきました」と切り出し、結果が「１３６８人」（最終集計１４２６人）であったことを報告。「皆さん来てくださり、本当にありがとうございます。本気で１５００人を目指していたので、惜しくも届かず悔しい気持ちもありますが、この熱量を５月３０日へつなげていきたいです」と、感謝と次なる目標への決意を力強く語った。

今回は目標に手が届かない結果となったが動員数は過去最多を記録した。