2026年のゴールデンウィーク、芸能界から幸せな報告が相次ぎました。

【写真を見る】【 GW・出産報告ラッシュ 】藤田ニコル・霜降りせいや・EXITりんたろー。 芸能界から・続々

4月30日、俳優・タレントの今野杏南さんが自身のインスタグラムで、第二子を出産したことを報告しました。長女を出産後、子宮動脈瘤破裂を経験した今野さんは「UAE（子宮動脈塞栓術という血管を塞いで止血する治療）を受けていた」「今回の妊娠・出産にはさまざまなリスクがありました」と、振り返っていました。





今月1日には、ファッションモデルでタレントの藤田ニコルさんが自身のインスタグラムを更新し、第一子となる女児出産を報告。「生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです。」と、母になった心境を綴っていました。



翌日2日、藤田さんはXで「まだ身体はボロボロの状態ですがしっかり回復させながら、子育ても頑張っていきたいと思います」と、意気込みました。







藤田ニコルさんの発表と同日、お笑いコンビ『霜降り明星』のせいやさんが、自身がパーソナリティを務める深夜ラジオの生放送で、第二子女児の誕生を公表していました。









5日、グラビアアイドルの戸田れいさんが、インスタグラムで第一子の男児を出産したことを発表。「予定日より2週間半も早い誕生でしたが、49.0cm/3014gの平均的な感じで安心しました」と、出産後の安堵した様子を記していました。



一夜明け、戸田さんはXを更新。「たくさんの温かいコメントありがとうございます」と、ファンに感謝し「この子の未来が豊かで幸せに満ちたものになるよう、心を込めて子育てしていきたいと思います」と、改めて母となった決意を表明しました。









6日にはお笑いコンビ『EXIT』のりんたろー。さん、タレントの本郷杏奈さん夫妻が、それぞれのインスタグラムで第二子誕生を報告。りんたろー。さんは、フジテレビの「ホンマでっか！？TV」のSNSリンクを貼り付け「さんまさんが言ってくれたのですが、新たな尊い命が無事産まれてきてくれました！バンザーイ」と、第二子の誕生を公表。









一方、本郷さんは「無事退院し、お家での生活もスタートしています。上の子もお兄ちゃんしてくれていて 愛おしい日々です♡」と、近況を知らせていました。









【担当：芸能情報ステーション】