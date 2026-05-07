豪ドル、貿易収支が予想外の赤字、ドル安と交錯しもみ合い＝オセアニア為替概況



中東情勢をにらんだドル売りに、豪ドルは対ドルで0.72台推移が続いた。10時半に発表された豪貿易収支が8年3か月ぶりの赤字となったこともあって上値も重く、2022年以来の高値を付けた昨日の0.7278ドルを試す勢いは見られなかったが、下値もしっかりとなった。豪貿易収支は中東紛争を受けた原油高に輸入が予想外に大きく拡大。一方輸出は砂糖などの落ち込みに予想外にマイナスとなった。

対円では113円台前半での推移。



NZドルは対ドルでもみ合い、0.5950ドル台を中心とした推移。NZドル円は93円台前半を中心とした推移。



豪州

05/04 10:30 住宅建設許可 （3月） 結果 -10.5% 予想 -10.0% 前回 29.7% （前月比）

05/05 13:30 中銀政策金利 （5月） 結果 4.35% 予想 4.35% 前回 4.1%

05/07 10:30 貿易収支 （3月） 結果 -18.41億豪ドル 予想 43.0億豪ドル 前回 56.86億豪ドル



NZ

05/06 07:45 雇用統計 （2026年 第1四半期） 結果 5.3% 予想 5.4% 前回 5.4% （失業率）

05/06 07:45 雇用統計 （2026年 第1四半期） 結果 0.2% 予想 0.3% 前回 0.5% （雇用者数増減（前期比））

05/06 07:45 雇用統計 （2026年 第1四半期） 結果 0.4% 予想 0.5% 前回 0.2% （雇用者数増減（前年比））



MINKABUPRESS 山岡

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