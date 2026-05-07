テクニカルポイント　ユーロポンド、短期下降トレンドが継続も、０．８６００はどうか

0.8734　エンベロープ1%上限（10日間）
0.8731　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.8702　200日移動平均
0.8700　一目均衡表・雲（上限）
0.8693　一目均衡表・雲（下限）
0.8688　100日移動平均
0.8680　一目均衡表・基準線
0.8674　21日移動平均
0.8650　一目均衡表・転換線
0.8647　10日移動平均
0.8644　現値
0.8616　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.8561　エンベロープ1%下限（10日間）

　ユーロポンドは4月以降、淡々とした短期下降トレンドが継続している。21日線（0.8674）が信頼感のあるレジスタンス水準となっている。RSI（14日）は40.6と売りバイアスが優勢。しかし、5月に入ってからは一段安の勢いは一服している。今年に入ってからは0.8600の心理的水準が強いサポート水準となっている。