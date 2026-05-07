テクニカルポイント ユーロポンド、短期下降トレンドが継続も、０．８６００はどうか テクニカルポイント ユーロポンド、短期下降トレンドが継続も、０．８６００はどうか

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テクニカルポイント ユーロポンド、短期下降トレンドが継続も、０．８６００はどうか



0.8734 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8731 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8702 200日移動平均

0.8700 一目均衡表・雲（上限）

0.8693 一目均衡表・雲（下限）

0.8688 100日移動平均

0.8680 一目均衡表・基準線

0.8674 21日移動平均

0.8650 一目均衡表・転換線

0.8647 10日移動平均

0.8644 現値

0.8616 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8561 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロポンドは4月以降、淡々とした短期下降トレンドが継続している。21日線（0.8674）が信頼感のあるレジスタンス水準となっている。RSI（14日）は40.6と売りバイアスが優勢。しかし、5月に入ってからは一段安の勢いは一服している。今年に入ってからは0.8600の心理的水準が強いサポート水準となっている。

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