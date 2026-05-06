【1週間コーデ】4／28(火)～5／2(土)最新ファッションをピックアップ♡

4／28(火)公開：会社員・河津茉那サン／25歳 (157cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第411弾♡ ハンサムなジャケットスタイルから、女性らしさを引き立てる軽やかな着こなしまで、テイストの異なる3つのコーデをピックアップ。シルエットや素材感にこだわることで、シンプルなアイテムもぐっと洗練された印象に仕上がります。今の気分にフィットする、取り入れやすい旬のスタイリングを一緒にチェックしていきましょう♡

マニッシュジャケット×透け感ニットの

大人モードなミニマルLOOK！

「全体はシンプルなのに、ディテールで今っぽく見せた着こなしです☆ このジャケットは軽やかな着心地だからストレスフリーなのに、きちんと感も出せるのが優秀。インナーはSNIDELのシアーな黒ニットを選んで、肌見せをほんのりきかせました。ボトムはワイド寄りのストレートパンツで、落ち感があるから縦ラインが強調されて◎。小物は、クリーンな白が映えるハンドバッグ(Valextra)で洗練された印象に。それに、PRADAのボリュームローファーを投入して、きれいめな中にもエッジを効かせたのがこだわりです♪」

◾️ハイネックシースルーニットトップス / SNIDEL

◾️ハンドバッグ(ミニ イジィデ) / Valextra

◾️厚底ローファー(モノリス) / PRADA

◾️レザーブレスレット(ミニ・ケリー ドゥブルトゥール) / HERMÈS

◾️コーヒーゼリー(カラコン) / feliamo

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

4／30(木)公開：会社員・新藤利佐サン／25歳 (168cm)

美シルエットなZARAトップスに

美脚デニムを合わせたフレンチシック♡

「コンサバにも振れるグレーのノースリトップス(ZARA)に、あえてデニムを合わせてほどよくカジュアルダウンしました☆ このトップスはアシンメトリーなベルトデザインがおしゃれで、腰位置を高く見せてくれる優秀アイテム。ボトムは神シルエットでイロチ買いしたMOUSSYのデニムで、美脚メイクを意識しています。小物はスクエアバッグ(LOEWE)でクラス感をプラス。マチがあってたくさん入るから重宝してるんです。靴はクロスストラップパンプス(CHARLES & KEITH)にして、エッジィな可愛さを仕込みました♪」

◾️ベルト付きノースリーブトップス 約\5,000 / ZARA

◾️フレアデニムパンツ 約\17,000 / MOUSSY

◾️アナグラム柄スクエアハンドバッグ(アマソナ16) 約\340,000 / LOEWE

◾️リボン付きポインテッドトゥパンプス 約\10,000 / CHARLES & KEITH

◾️ドロップパールピアス 約\1,500

◾️ゴールドネックレス 約\10,000 / Van Cleef & Arpels

◾️ゴールドバングル 約\10,000 / Daniel Wellington

◾️ラインストーンブレスレット 約\12,000 / Daniel Wellington

◾️腕時計 約\27,000 / Daniel Wellington

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

5／2(土)公開：会社員・須田爽夏サン／28歳 (152cm)

優しげホワイトで好感度バツグン！

透けチュールでつくるエレガントワントーン

「白ベースにまとめた、シンプルかつ上品なスタイリングにしてみました☆ トップスのニットジャケット(LILY BROWN)は、かっちりしすぎない絶妙な素材感で着まわし力が高くてヘビロテ中。それに、プチプラなのに高見えするふわふわのロングチュールスカート(GRL)を合わせて、エアリーなシルエットをメイクしています。差し色としてニュアンスカラーがお洒落なHERMÈSのバッグを斜めがけ。足元はTストラップパンプス(EVOL)にして、ビジューのきらめきでコーデ全体を華やかにしています♪」

◾️コットンニットジャケット 約\15,000 / LILY BROWN

◾️チュールロングスカート 約\3,000 / GRL

◾️ショルダーバッグ(エヴリン) / HERMÈS

◾️ビジュー付きTストラップパンプス 約\9,000 / EVOL

◾️ビジューイヤリング 約\4,000 / LoveTiara

◾️ダイヤモンドリング(リボン・バンドリング) / HARRY WINSTON

◾️ゴールドリング(ペルレスモール) 約\140,000 / Van Cleef & Arpels

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次週は、5／5(火)～5／9(土)のコーディネートをご紹介します！

今回ご紹介したスタイリング、気になる着こなしは見つかりましたか？ 今の季節にちょうどいい軽やかさと、こなれ感を兼ね備えたリアルなコーデをお届けしました♪ 次回は、春らしいカラーや素材感を取り入れた旬のスタイリングを厳選してご紹介予定です♡ 毎日のコーディネートの参考に、ぜひ取り入れてみてください。次回もお楽しみに♡