助川電気工業<7711.T>が後場終盤になって急伸している。午後３時ごろに２６年９月期の単独業績予想について、売上高を５８億円から６０億７０００万円（前期比１１．０％増）へ、営業利益を１１億８０００万円から１２億８０００万円（同９．９％増）へ、純利益を８億３３００万円から９億３００万円（同１３．７％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２５円の年５０円から中間・期末各２６円の年５２円（前期４０円）へ引き上げたことが好感されている。



研究機関向け原子力関連製品や原子力発電所の再稼働に向けた関連製品が増加したことで、上期業績が計画を上回ったことが要因という。その３月中間期決算は、売上高３１億８００万円（前年同期比５．０％増）、営業利益７億８４００万円（同１２．１％増）、純利益５億６１００万円（同１３．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS