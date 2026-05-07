７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円３７銭前後と１日午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円７６銭前後と同１銭程度のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５６円５０銭前後で推移していたが、午前１０時４０分過ぎには１５６円００銭台まで軟化した。米ニュースサイトのアクシオスが６日、米国とイランは戦闘終結に関する覚書での合意が近づいていると報道。戦闘終結への交渉が進展するとの期待が膨らみ、原油のＷＴＩ価格は下落基調となった。これを受け、「有事のドル買い」の巻き戻しの動きが強まった。政府・日銀による為替介入への警戒感も強い。ただ、午後にかけては１５６円４０銭近辺に値を戻した。市場では８日に発表される米４月雇用統計も注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７５１ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS