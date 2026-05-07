パリSGクバラツヘリアがCL連覇に王手をかけるV弾アシスト「決勝で重要なのは…」
パリSGは6日、敵地で行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第2戦のバイエルン戦を1-1で終え、2戦合計6-5で勝利した。決勝点をアシストしたジョージア代表FWフビチャ・クバラツヘリアのコメントをUEFA公式サイトが紹介している。
左ウイングで先発出場したクバラツヘリアは前半3分、DFウィリアム・パチョからの縦パスをワンタッチで左サイドへはたき、すかさず裏へランニング。MFファビアン・ルイスからのリターンに走り込み、スピードに乗ったドリブルでペナルティエリア左に進入する。そしてクバラツヘリアの折り返しをFWウスマン・デンベレが左足で蹴り込み、2戦合計6-4とする先制ゴールを挙げた。
パリSGは終了間際に1点を返されたが、合計スコア6-5で勝利。欧州CL連覇に王手をかけた。
クバラツヘリアはデンベレの得点シーンについて「あのゴールは、早い段階で決められたことが非常に重要だったと思う。(ウスマン・)デンベレがフリーになっているのが見えたので、彼にパスを出すだけだった。彼は素晴らしいシュートを決めてくれた」と振り返り、「彼とチーム全員を誇りに思っている。今日はよく戦ったし、チームスピリットも素晴らしかった」と手応えを示している。
決勝は30日にハンガリーの首都ブダペストで開催され、プレミアリーグ首位のアーセナルと激突する。
クバラツヘリアは「決勝進出できて本当に嬉しい。アーセナル戦が厳しい戦いになることは分かっている」と語りつつ、「僕たちにとって重要なのは、自分たちのサッカーをすることだ。対戦相手がどこかはあまり考えず、ただ自分たちの試合の準備をし、ピッチ上で全力を尽くすだけだ。チャンピオンズリーグ決勝なので難しい試合になるだろうが、とにかく楽しんで臨むだけだ」と大一番を見据えた。
左ウイングで先発出場したクバラツヘリアは前半3分、DFウィリアム・パチョからの縦パスをワンタッチで左サイドへはたき、すかさず裏へランニング。MFファビアン・ルイスからのリターンに走り込み、スピードに乗ったドリブルでペナルティエリア左に進入する。そしてクバラツヘリアの折り返しをFWウスマン・デンベレが左足で蹴り込み、2戦合計6-4とする先制ゴールを挙げた。
クバラツヘリアはデンベレの得点シーンについて「あのゴールは、早い段階で決められたことが非常に重要だったと思う。(ウスマン・)デンベレがフリーになっているのが見えたので、彼にパスを出すだけだった。彼は素晴らしいシュートを決めてくれた」と振り返り、「彼とチーム全員を誇りに思っている。今日はよく戦ったし、チームスピリットも素晴らしかった」と手応えを示している。
決勝は30日にハンガリーの首都ブダペストで開催され、プレミアリーグ首位のアーセナルと激突する。
クバラツヘリアは「決勝進出できて本当に嬉しい。アーセナル戦が厳しい戦いになることは分かっている」と語りつつ、「僕たちにとって重要なのは、自分たちのサッカーをすることだ。対戦相手がどこかはあまり考えず、ただ自分たちの試合の準備をし、ピッチ上で全力を尽くすだけだ。チャンピオンズリーグ決勝なので難しい試合になるだろうが、とにかく楽しんで臨むだけだ」と大一番を見据えた。