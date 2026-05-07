7日の日経平均株価は前週末比3320.72円（5.58％）高の6万2833.84円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1188、値下がりは346、変わらずは35と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を804.53円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が458.58円、東エレク <8035>が429.42円、ファストリ <9983>が230.90円、イビデン <4062>が201.13円と続いた。



マイナス寄与度は15.08円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、三井物 <8031>が12.54円、ＫＤＤＩ <9433>が9.25円、丸紅 <8002>が8.72円、テルモ <4543>が8.58円と並んだ。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は鉱業、石油・石炭、輸送用機器の3業種にとどまった。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、金属製品、情報・通信業、電気機器、化学、空運業と続いた。



株探ニュース