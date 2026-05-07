ディズニー公式ファンイベント「D23」アジア版誕生 2027年シンガポールで初開催へ
ウォルト・ディズニー・カンパニーは、ディズニー公式ファンイベント「D23」のアジア版「D23 Asia：究極のディズニーファンイベント」を、2027年にシンガポールで実施すると発表した。これまで主に米国で行われてきた同イベントのアジア進出は初となる。
【動画】「D23 Asia」告知映像
「D23」は、2009年にディズニー公式ファンクラブとして誕生したグローバルイベント。名称の「D」はディズニー、「23」はウォルト・ディズニーが最初のスタジオを設立した1923年に由来する。
今回発表された「D23 Asia」は、その体験をアジアに広げる初の試み。イベントでは、ディズニーのストーリーテリングやクリエイティビティ、最新プロジェクトに関する情報がいち早く披露される予定だ。ハリウッドのスターやクリエイターが登壇するステージイベントや体験型展示、限定グッズ販売など、ファンにとって見どころ満載の内容となりそうだ。
【動画】「D23 Asia」告知映像
「D23」は、2009年にディズニー公式ファンクラブとして誕生したグローバルイベント。名称の「D」はディズニー、「23」はウォルト・ディズニーが最初のスタジオを設立した1923年に由来する。
今回発表された「D23 Asia」は、その体験をアジアに広げる初の試み。イベントでは、ディズニーのストーリーテリングやクリエイティビティ、最新プロジェクトに関する情報がいち早く披露される予定だ。ハリウッドのスターやクリエイターが登壇するステージイベントや体験型展示、限定グッズ販売など、ファンにとって見どころ満載の内容となりそうだ。