「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第１日」（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

昨年、熱発を押して上位で戦い、プレーオフにまでもつれ込んだ末、申ジエに敗れた藤田さいき（４０）＝ＪＢＳ＝が４バーディー、２ボギーの２アンダーでホールアウトした。

午前スタート組では４アンダーの福山恵梨に次ぐ２位という好位置につけた藤田。

昨年使用した東コースと違い、今回の西コースに来ると「ポンコツです」と苦手意識を公言していただけにホールアウト後は「えらい、私！頑張ってる」と笑わせた。

前半は出だし１０番で９２ヤードを１メートル以内につけてバーディー発進するなど、３バーディー。一方で後半は１バーディー、２ボギーとスコアを落としたが、苦手意識が逆に藤田の気持ちを楽にしている。

「ボギーは仕方ない。受け入れないと。ボギーを打って、ぷんぷんしていいコースじゃないから、叩いても『すいませんでした』という感じ」と笑い飛ばす。

もう一つの楽しみは、同組の申ジエだ。昨年、敗れた相手ではあるがリベンジというよりも、その技術を見られることがうれしいという。

「６番、すごかったですよ」と藤田。パー３のティーショットは２人ともグリーンオーバー。同じような位置から、申ジエは“ＯＫ”に寄せてパーセーブ。

ギャラリーから藤田にも同様のアプローチを求める声があったが「私、できないので、ごめんなさい」と謝って、寄せきれずのボギー。「思わず『どう打ったの？』って聞いちゃいました。いつかあんなアプローチやりたい」と、達人とのラウンドを堪能した。

好位置でのスタートとなるが「明日は午後組。風が吹いてグリーンも固くなるから、どれくらい転がるかを考えないと。これまでの経験を生かしたい」と、申ジエとのプレーを楽しみつつも、自身もさらに上を目指していく。