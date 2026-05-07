タレント石田純一（72）が、7日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。“最高年収3億円！ イケイケバブル天狗”として出演した。

番組では「芸能界マル秘有頂天クイズ 実はあの頃わたし天狗でした」という企画を行った。同企画は有名芸能人が実際に天狗のお面を被り、“天狗”だった時代のエピソードを披露し、出演者が質問を重ね、“天狗”が誰か当てるクイズ。

番組内で石田は「バブル期に俳優として大ブレーク、わずか数年で20億円を稼いだ男、日本語＆英語を話せるバイリンガルで女の子もメロメロ。数々の週刊誌に撮られるも反省は一切なし。そんな彼は“イケイケバブル天狗”」と紹介された。

石田は「バブル期に稼いだ総額は約20億円。1億5000万円の別荘をキャッシュで購入」と明かした。「仕事はいっぱいあったんですけども、忙しすぎて使う暇がない。なので、大きな買い物をすると、当時バブルですから高い。不動産とかも」と語った。

神田愛花は「20億円っていうのは芸能のお仕事オンリーですか？」と聞いた。

石田は「だいたい芸能ですね」と答えた。

ハライチ岩井勇気は「毎月定額で入ってきてたんですか」と聞くと、石田は「定額ではなかったですね」。澤部佑は「それは広告とか？」と聞くと、石田は「そういうのが大きいですね」と明かした。

澤部は「別荘はどこらへんか、言えますか」と聞くと、石田は「海の辺です」と答えた。