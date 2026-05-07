【吉野家】国産牛のうまみを堪能する「絶品牛重」数量限定で発売 - 価格は……?
吉野家は5月7日、「絶品牛重」(店内価格1,207円、テイクアウト価格1,185円)と「牛ほっけ定食」(899円)を発売した。
「絶品牛重」(店内価格1,207円、テイクアウト価格1,185円)
○牛のうまみを堪能する「絶品牛重」
数量限定で販売する絶品牛重は、厳選した脂の乗った国産牛を使用した商品。1枚ずつ丁寧に焼き上げ、特製のすき焼きたれを絡め、甘みの強い長ねぎと味が染み渡った結びしらたきを添えた。別添の「生七味」により、爽やかな香りと辛味が加わり、味わいの変化を楽しめる。
「絶品牛重」(店内価格1,207円、テイクアウト価格1,185円) ※テイクアウトにはみそ汁は付かない
○魚と牛肉が楽しめる「牛ほっけ定食」も登場
「牛ほっけ定食」(899円)
期間限定で販売する牛ほっけ定食は、脂の乗ったほっけをふっくらと焼き上げ、牛煮肉と合わせた。箸を入れた瞬間に広がる身の柔らかさと、魚の旨みを引き立てる牛煮肉が合わさり、満足感のある一品に仕上げたという。あわせて「ほっけ定食」(789円)も販売する。
「牛ほっけ定食」(899円)
「ほっけ定食」(789円)
「絶品牛重」(店内価格1,207円、テイクアウト価格1,185円)
○牛のうまみを堪能する「絶品牛重」
数量限定で販売する絶品牛重は、厳選した脂の乗った国産牛を使用した商品。1枚ずつ丁寧に焼き上げ、特製のすき焼きたれを絡め、甘みの強い長ねぎと味が染み渡った結びしらたきを添えた。別添の「生七味」により、爽やかな香りと辛味が加わり、味わいの変化を楽しめる。
○魚と牛肉が楽しめる「牛ほっけ定食」も登場
「牛ほっけ定食」(899円)
期間限定で販売する牛ほっけ定食は、脂の乗ったほっけをふっくらと焼き上げ、牛煮肉と合わせた。箸を入れた瞬間に広がる身の柔らかさと、魚の旨みを引き立てる牛煮肉が合わさり、満足感のある一品に仕上げたという。あわせて「ほっけ定食」(789円)も販売する。
「牛ほっけ定食」(899円)
「ほっけ定食」(789円)