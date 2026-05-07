『サレタ側の復讐』“佳乃”篠田麻里子、“樹”高松アロハの不倫経験人数を暴露 ネット衝撃「最悪」「体心配です笑」
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第6話が6日深夜に放送され、佳乃（篠田）が麗奈（矢吹）の夫・樹（高松アロハ）の不倫経験人数を暴露すると、ネット上には「普通に声出た最悪」「想像以上」「体心配です笑」といった声が集まった。
【写真】妻・麗奈（矢吹奈子）と不倫女・愛（青島心）がいきなり直接対決！『サレタ側の復讐』第6話より
夫・義隆（二階堂高嗣）への復讐を完遂し、ついに離婚を突き付けた奈津子（水崎綾女）。次のターゲットは麗奈の夫・樹。玉の興に乗ったはずの麗奈だが、結婚後も女遊びが止まらない夫の樹に、復讐を誓う。
そんな中、樹が経営する会社で、樹の不倫相手であるモデル兼インフルエンサーの愛（青島心）をイメージキャラクターに起用した新商品発表会が行われることを聞きつけ、奈津子と佳乃が記者に扮して潜入する。しかし、そこに麗奈も乗り込んできて、本妻VS不倫相手の直接対決に発展する…。
第6話では、麗奈や奈津子の前で、佳乃が樹に関する調査報告を読み上げるという展開に。佳乃は、樹が経営者として輝かしい経歴を誇り、従業員や取引先からの評判も上々と説明した上で「問題は女癖の悪さ」と指摘。続けて「結婚してから関係を持った女の数、何人だと思う？」と麗奈に問いかける。
一旦は「聞きたくないです…」と耳を塞いでいた麗奈だが「やっぱり教えて」とポツリ。すると佳乃は樹の不倫経験人数について「205人…」と暴露するのだった。
奈津子が「え…そんなに!?」と驚愕し、麗奈も思わず「想像の3倍でした…」と肩を落とすと、ネット上には樹に対して「きっしょ!!って普通に声出た最悪や」「関係持ちすぎだろwww」「想像以上に女遊び激しすぎるw」などの投稿や「病気移されたりしてない？大丈夫？」「205人多すぎて体心配です笑」といった反響も寄せられていた。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」
【写真】妻・麗奈（矢吹奈子）と不倫女・愛（青島心）がいきなり直接対決！『サレタ側の復讐』第6話より
夫・義隆（二階堂高嗣）への復讐を完遂し、ついに離婚を突き付けた奈津子（水崎綾女）。次のターゲットは麗奈の夫・樹。玉の興に乗ったはずの麗奈だが、結婚後も女遊びが止まらない夫の樹に、復讐を誓う。
第6話では、麗奈や奈津子の前で、佳乃が樹に関する調査報告を読み上げるという展開に。佳乃は、樹が経営者として輝かしい経歴を誇り、従業員や取引先からの評判も上々と説明した上で「問題は女癖の悪さ」と指摘。続けて「結婚してから関係を持った女の数、何人だと思う？」と麗奈に問いかける。
一旦は「聞きたくないです…」と耳を塞いでいた麗奈だが「やっぱり教えて」とポツリ。すると佳乃は樹の不倫経験人数について「205人…」と暴露するのだった。
奈津子が「え…そんなに!?」と驚愕し、麗奈も思わず「想像の3倍でした…」と肩を落とすと、ネット上には樹に対して「きっしょ!!って普通に声出た最悪や」「関係持ちすぎだろwww」「想像以上に女遊び激しすぎるw」などの投稿や「病気移されたりしてない？大丈夫？」「205人多すぎて体心配です笑」といった反響も寄せられていた。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」