粘土細工パッケージ、弥富の文鳥文化発信！ 鈴木紙工所「文鳥の湯」

記事ポイント 愛知県弥富市の株式会社鈴木紙工所が、文鳥をテーマにした入浴剤「文鳥の湯」を2026年5月23日（土）に発売立体造形作家 midonos.との共同開発で、「しろ」「さくら」の2種類・各770円（税込）弥富市歴史民俗資料館の文鳥「ぶんちゃん」退官記念イベント当日に先行販売 愛知県弥富市の株式会社鈴木紙工所が、文鳥をテーマにした入浴剤「文鳥の湯」を2026年5月23日（土）に発売立体造形作家 midonos.との共同開発で、「しろ」「さくら」の2種類・各770円（税込）弥富市歴史民俗資料館の文鳥「ぶんちゃん」退官記念イベント当日に先行販売

愛知県弥富市を拠点とする鈴木紙工所が、文鳥をモチーフにした新しい入浴剤「文鳥の湯」を2026年5月23日（土）に発売します。

立体造形作家 midonos.との共同開発で生まれた「しろ」「さくら」2種類のラインアップで、文鳥と過ごす時間のやさしさをお風呂の中で体感できる商品です。

鈴木紙工所「文鳥の湯」





商品名：文鳥の湯（しろ／さくら）内容量：25g／袋（入浴一回分）価格：770円（税込）1袋共同開発：立体造形作家 midonos.協力：弥富市歴史民俗資料館先行発売日：2026年5月23日（土）

弥富市は金魚のまちとして広く知られていますが、文鳥の飼育文化においても長い歴史を持ち、人と文鳥が近くに暮らす地域として知られています。

鈴木紙工所はこれまでも紙製品「もちっとぶんちょう栞」を通じて弥富の文鳥文化を発信してきており、今回の「文鳥の湯」はその取り組みの延長として誕生した商品です。

2026年5月23日（土）には、弥富市歴史民俗資料館で長年親しまれてきた文鳥「ぶんちゃん」が高齢のため退官し、記念イベントが開催されます。

みなともまちなか交流館2階「やとみっけベース」で同時開催される交流マルシェに鈴木紙工所が出店し、「文鳥の湯」を先行販売します。

文鳥ファンにとって記念日となるこの日に、新しい文鳥グッズが手に入る機会となります。

「しろ」「さくら」2種類のラインアップ





「しろ」は白文鳥を、「さくら」は桜文鳥をイメージした香りと湯色を採用し、それぞれ異なる世界観でお風呂の時間を彩ります。

1袋25gで一回分の入浴に使いきれる設計で、価格は各770円（税込）です。

立体造形作家 midonos.のパッケージ





文鳥をモチーフにした立体作品で知られる立体造形作家 midonos.が手がけた粘土細工の写真をパッケージに採用しています。

丸みを帯びた白文鳥がお湯にゆったりと浸かる情景が、パッケージ全面に広がり、見ているだけでほっとした気持ちになります。





「さくら」パッケージには、頬に淡いピンクが差した桜文鳥と白文鳥が並んで湯に浸かる粘土細工の写真が使われており、2羽が寄り添うやわらかな雰囲気が印象的です。

弥富市歴史民俗資料館の協力のもと開発された商品として、地域の文鳥文化への敬意が細部まで込められています。

先行発売イベント情報

2026年5月23日（土）に開催される「やとみっけベース一周年記念！やとみっけベース交流マルシェ（文鳥館長ぶんちゃん退官式同時開催）」の会場で先行販売されます。

イベント当日は地域に関わる出店者が集まり、ぶんちゃんのこれまでを振り返る交流の場にもなります。

名称：やとみっけベース一周年記念！やとみっけベース交流マルシェ（文鳥館長ぶんちゃん退官式同時開催）日時：2026年5月23日（土）10：00〜16：00会場：みなともまちなか交流館 2階フリースペース（愛知県弥富市前ケ須町南本田347）

イベント後の販売チャネルは現在調整中で、決定次第、鈴木紙工所およびKirieFabbricaの公式SNS等で案内されます。

立体造形作家 midonos.が手がけた粘土細工の写真をパッケージに用い、弥富市歴史民俗資料館の協力も得て完成した「文鳥の湯」は、弥富の文鳥文化を全国へ届ける一品です。

現地で手に取れる文鳥グッズがまだ少ない弥富市から生まれた770円（税込）の入浴剤は、文鳥ファンへのギフトにも、自分へのご褒美にも活躍します。

鈴木紙工所「文鳥の湯」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「文鳥の湯」はイベント当日以外でも購入できますか。

A. イベント後の販売チャネルは現在調整中で、決定次第、鈴木紙工所およびKirieFabbricaの公式SNSで案内されます。

Q. 「しろ」と「さくら」の違いは何ですか。

A. 「しろ」は白文鳥を、「さくら」は桜文鳥をイメージした香りと湯色をそれぞれ採用しており、パッケージの造形写真も異なります。

Q. 退官イベントの会場はどこですか。

A. みなともまちなか交流館2階フリースペース（愛知県弥富市前ケ須町南本田347）で、2026年5月23日（土）10：00〜16：00に開催されます。

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