着替えスペース完備、4年目の夏季限定エリア！ 神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「水あそびひろば」

記事ポイント 神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールで2026年6月19日(金)から夏季限定「水あそびひろば」がオープンします「バイキンメカ」や「びっくりバケツ」など全身びしょ濡れになれる仕掛けが満載ですミストや水のアーチで水あそびデビューにも対応した小さなお子様向けエリアも用意されています 神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールで2026年6月19日(金)から夏季限定「水あそびひろば」がオープンします「バイキンメカ」や「びっくりバケツ」など全身びしょ濡れになれる仕掛けが満載ですミストや水のアーチで水あそびデビューにも対応した小さなお子様向けエリアも用意されています

今年の夏は水あそびで思いっきりはしゃいでみませんか。

神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールが、夏季限定の「水あそびひろば」を2026年6月19日(金)にオープンします。

アンパンマンのキャラクターたちが彩る水遊びスポットは今年で4年目を迎え、小さなお子様から活発な子どもまで楽しめる仕掛けが揃っています。

神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「水あそびひろば」





期間：2026年6月19日(金)〜9月14日(月)場所：神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール 1F アンパンマンテラス神戸 前対象：ミュージアムにご入館の方

「水あそびひろば」は、神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールの1Fアンパンマンテラス神戸前に設けられる屋外の水遊びエリアです。

2026年6月19日(金)から9月14日(月)までの夏季限定で、ミュージアムに入館したお子様が対象となります。

お洋服のまま水の中に飛び込めるほか、びしょ濡れになった後に着替えられるスペースも用意されているので、保護者の方も安心して遊ばせられます。

エリア全体には「バイキンメカ」や「びっくりバケツ」といったキャラクターをモチーフにした仕掛けが複数置かれ、どこにいても水しぶきが飛んでくる賑やかな空間になっています。

水が苦手なお子様や水あそびデビューの小さなお子様向けに、ミストや優しい水のアーチだけのエリアも設けられており、家族全員がそれぞれのペースで楽しめる構成です。

びっくりバケツ





ヤシの木型オブジェの上にドキンちゃんが鎮座し、大きな木桶から不規則なタイミングで水が落ちてくる仕掛けです。

2つのバケツがゆらゆらと揺れながら水を放出するため、いつどこへ落ちてくるか予測できず、ハラハラしながら水しぶきを受けられます。

観覧車が見える開放的な屋外スペースに設置されており、夏の青空の下でキャラクターと一緒に大はしゃぎできます。

バイキンメカ





ピンクと黄色の三角錐型をした「バイキンメカ」が、青いプールエリアの床面上で360度回転しながら四方八方に水を噴射します。

床からも次々と水が飛び出してくる仕組みで、どこに逃げても水しぶきが追いかけてくる構造です。

エリア全体の盛り上げ役として中心に据えられており、全身をびしょ濡れにしたい子どもには格好のアトラクションです。

小さなお子様向けエリア





床からミストや水のアーチが優しく湧き出るエリアも設けられており、強い水しぶきが苦手な小さなお子様や、初めて水あそびに挑戦するお子様にも対応しています。

弱めの水圧で体に優しく水がかかる設計のため、水あそびデビューの場としても利用できます。

「バイキンメカ」や「びっくりバケツ」で遊ぶ前にまずここで慣れるという使い方もできます。

「水あそびひろば」は天候不良などにより休止になる場合があります。

ミュージアムへの入館には日時指定WEBチケットの事前購入が必要で、チケットの詳細は公式サイトに掲載されます。

ドキンちゃんが乗るヤシの木と360度回転するバイキンメカという2つの個性的なアトラクションが揃い、着替えスペース完備で保護者も安心して遊ばせられる環境は、夏の家族おでかけ先として使いやすい構成です。

6月19日(金)から9月14日(月)の期間限定なので、夏休みのスケジュールに合わせて早めにチケットを確保しておくと安心です。

神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「水あそびひろば」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「水あそびひろば」は何年目の開催ですか。

A. 2026年が4年目の開催です。

Q. 着替えスペースはどこにありますか。

A. 「水あそびひろば」のエリア内に着替えスペースが用意されています。

Q. ミュージアムに入館せずに「水あそびひろば」だけ利用できますか。

A. 「水あそびひろば」の対象はミュージアムに入館した方に限られます。

入館には日時指定WEBチケットの事前購入が必要です。

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