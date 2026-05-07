「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第１日」（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

史上最短、９８ヤードに設定された１５番パー３が、ギャラリーを楽しませている。

奥が高い二段グリーンとなっており、この日のピン位置は下の段、手前から６ヤードに切られている。多くの選手の狙いは、手前から転がしつつ、段の傾斜で戻してくるというプランを描いてティーショットを放つ。

強すぎれば上の段から下りのパットが残り、スピンがかかり過ぎれば戻って池が待っている。

第１ラウンドの午前、１０番スタート組（計１０組、３０人）では、池に捕まった選手が５人。その内の一人、小林光希はティーショットがピン手前にバウンドし、あわやカップインかというナイスショットだったが、これがバックスピンで戻ってしまい、ギャラリーのため息とともに、池に転がり落ちた。

イエローペナルティーゾーンのため、池を横切った後方（手前）もしくはティーインググランドからの打ち直しとなるが、少しでもいい位置となれば打ち直し一択。

小林は別のクラブを選択して、打ち直しの３打目をしっかりと下の段につけたが、そこから２パットでダブルボギー。

直前までパープレーで踏ん張っていたが、そこから崩れて５オーバーフィニッシュとなった。

逆に韓国のトップアマ、オ・スミンは小林と同じくイーブンパーで迎えたこのホール、「練習ラウンドでバックスピンがかかりすぎた」と、この日は大きめに打ったが、段の傾斜からやはりスピンがかかり、本人も「あれっ、と思った」とひやり。しかしこちらはぎりぎり、グリーンのカラーのところでストップ。命拾いのパーセーブとすると、終わってみれば２アンダーの好スコアだ。

特にインスタートの選手は、このホールの結果が全体のスコアにも大きく影響を及ぼしているようで、今週はオーガスタの１２番パー３のように、試合を左右する名物ホールとなりそうだ。