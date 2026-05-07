「シボ加工」の正体は？ 単なる装飾ではない深い理由

自動車のダッシュボードやドアの内張りなどには、革製品のような細かいシボやザラザラとした模様が刻まれています。

【え、ツルッツル!?】高級感必要なし「自衛隊車両」のインパネ（写真で見る）

これは「シボ加工」と呼ばれる表面処理の一種です。本物の革のように見せる高級感の演出という側面もありますが、実用面における大きな目的があります。それは、光の反射をコントロールしてフロントガラスへの映り込みや眩しさを抑えることです。

もしダッシュボードの表面が鏡面のようにツルツルとしていたら、強い太陽光が当たった際に光が反射しやすくなります。その反射光がフロントガラスの内側に映り込むと、前方の視界が悪くなり、運転に支障をきたしかねません。

表面をあえてデコボコにすることで、当たった光の正反射を抑えつつ、光をさまざまな方向へ拡散させ、ドライバーの目に直接入る眩しさを抑えるとともに、フロントガラスへの映り込みを軽減しているのです。

こうした「視覚的な安全性」を支えるシボ加工ですが、その恩恵はドライバーの視界を守ることだけにとどまりません。

傷や汚れも目立たせない！ 触り心地と実用性の両立

シボ加工のメリットは、視覚的な安全確保だけではありません。表面に細かな凹凸があることで、プラスチック特有のテカリや安っぽさを消し、しっとりとした質感や触り心地を生み出す効果もあります。



実用性と高級感を両立（画像：写真AC）



また、日常的に手が触れたり物を置いたりするダッシュボードは、意外と傷がつきやすい場所です。シボ模様があることで、平滑な面よりも細かな擦り傷や指紋、汚れが目立ちにくくなるという、メンテナンス上の利点も兼ね備えています。

近年では、成形や表皮の技術向上により、本革調の質感や意匠をよりリアルに表現した内装も増えています。

こうした「見た目の美しさ」に加え、光の反射を抑えて視界を確保する機能性を両立させることは、自動車内装設計におけるエンジニアの腕の見せ所とも言えるでしょう。

晴れた日のドライブ中、フロントガラスへの内装の映り込みを気にせず快適に運転できているとしたら、その裏には、この「デコボコ」が光をうまく散らしてくれている効果も働いているのです。