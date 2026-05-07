運搬船が児島湾で座礁

きょう（7日）午前、砂利・土砂・粘土運搬船が岡山市の児島湾で座礁しました。けが人や油の流出は確認されていません。

【地図をみる】座礁した場所は？「岡山港に入港中、座礁し身動きが取れなくなった」砂利・土砂・粘土運搬船「りゅうじん」が児島湾内で座礁【玉野海上保安部】

「座礁し身動きがとれなくなった」

玉野海上保安部によりますと、午前10時17分ごろ、砂利・土砂・粘土運搬船「りゅうじん」の船長から「岡山港入港中、座礁し身動きがとれなくなった」という内容の118番通報がありました。

「りゅうじん」は西大寺港九蟠東1号防波堤灯台から西南西に約1.2キロの海上で座礁していて、船には8人が乗っていましたがけがはありませんでした。また、油の流出や浸水も確認されていません。

離礁に向けて調整中

「りゅうじん」は荷揚げのために岡山港に向かっていた際に座礁したもので、今後、関係先と調整し離礁を試みる予定だとしています。

「りゅうじん」の船体は長さ81メートル、全幅15メートル、総トン数745トンです。