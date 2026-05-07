少し立ち止まって考えさせられる「心の豊かさってなんだろう？」

テレビから聞こえてくる「心の豊かさってなんだ？」というフレーズに「ん？」と考えさせられた方も多いのではないでしょうか？JTが俳優の山田孝之さんを起用したCMシリーズのフレーズですが、このほど同じく俳優の柳楽優弥さんにバトンが渡され新シリーズが始まりました。そこに込められたメッセージとはどのようなものでしょうか。

「心の豊かさ」を考えるきっかけに

一連のCMシリーズは、JTが社会に「心の豊かさ」を育んでいくことを目指し、企業広告を通じて「心の豊かさとはなんだろう」と問いかけてきたもの。前回のCMシリーズでは、山田孝之さん演じる鬼が旅をしながら人間とふれあい、心に触れ、心の豊かさを知るものでした。

そのシリーズのなかで発信される「されて嬉しいことをする」、「とりあえず笑う」、「嬉しさは分け合うと増える」などのフレーズには妙に納得するものや、「はっ」とさせられるものばかりでした。

新CMシリーズ「キャプテン・モットの冒険」始まる

そんなJTの新CMシリーズは俳優・柳楽優弥さん演じる探検家が新たな「心の豊かさ」を求めて大海原へ漕ぎ出し、さまざまな人々の「心の豊かさ」に出会います。広い世界へ旅立つ期待感やワクワクが詰まった新シリーズにもきっと「はっ」とさせられます。

「心の豊かさ」は時代や社会背景、そして一人ひとりの価値観によって、変わっていくものです。未来においても、そのあり方はさらに広がっていくもの。このCMはあなたらしい「心の豊かさ」に気づかせてくれるきっかけになるかもしれませんね。