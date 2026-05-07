けさ、山形県朝日町で山菜採り中の男性がクマに襲われました。男性は頭や顔にケガをしていますが命に別状はないということです。

【画像】男性がクマに襲われた山

また、取材を進める中で、男性は穴から出てきたクマに襲われた可能性があることがわかりました。

■何があったのか

警察や消防によりますときょう午前７時前、朝日町で「２人で入山したうち１人が山中でクマに襲われ、顔面をけがしている」などと１１９番通報がありました。

ケガをしたのは山菜採りをしていた７０歳の男性１人で午前６時半ごろクマに襲われ、山から下山して仲間が通報しました。男性は頭や顔にケガをし病院に搬送されましたが、歩行や会話は可能で命に別状はないということです。

クマは体長およそ１メートルの１頭で、男性は仲間と２人で山に行き車から降りて５分ほど歩いたところでクマに遭遇したということです。

前を歩いた男性が襲われ、その後ろを歩いていた知人の男性にけがはありませんでした。

■穴から出てきたクマに...

町の猟友会によりますと、男性は穴から出てきたクマに襲われた可能性があるということです。

現場は、朝日町にある「今平ふれあい交流センター」から北北東におよそ１．４キロ離れた山中で、その後のクマの行方はわかっていません。

■男性がクマに襲われた山（画像）

■山道を歩いていき、襲われた（画像）

■現場画像をさらに