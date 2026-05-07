「伝説」という言葉には、現実を少しだけ超えた輝きがあります。語り継がれる物語、誰かの記憶に深く刻まれた出来事、そして時間が経つほどに色濃くなっていく存在感。そんな特別な響きを持つこの言葉は、音楽のタイトルとしても多くのアーティストに選ばれてきました。壮大なスケールで夢や挑戦を描く曲もあれば、個人の小さな出来事をあえて「伝説」と呼ぶことで、ユーモアや温かみを生み出す作品もあります。同じ言葉でありながら、その解釈や表現は実に多彩です。日常の延長にある出来事も、視点を変えればかけがえのない“伝説”になるのかもしれません。今回は、タイトルに「伝説」が入っている楽曲の中から5曲を紹介します。それぞれの音の中に刻まれた物語を感じながら、あなただけの“伝説”にも思いを重ねてみてください。



●a flood of circle「伝説の夜を君と」



●CHEMISTRY「伝説の草原」



●山根万里奈「赤い橋の伝説」



●湘南乃風「晴伝説」



●SILENT KILLA JOINT, CIMA, MOL53「伝説建設」



（written by 山崎健治）

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