マルチタレントの阿波みなみさんは5月6日、自身のXを更新。1年前の写真を公開し、現在の容姿との違いに驚くファンの声が寄せられています。（サムネイル画像出典：阿波みなみさん公式Xより）

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マルチタレントの阿波みなみさんは5月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。1年前の姿の写真を公開し、ファンから反響が寄せられています。

【写真】1年前の驚きの？ 姿

「この可愛いお嬢さんはどなた？」

阿波みなみさんは「1年前か...」とつづり、1枚の写真を投稿。黄色いユニフォームを着てパチンコ店のカウンターに立つ姿です。ほっそりとした様子は、現在とは異なる雰囲気を醸し出しています。

ファンからは「この女性はどこにいったんだろうか？　引退したのかな！？」という声が寄せられ、阿波さん本人は「まあ、遠い山奥でひっそりと暮らしてるんじゃない？じゃねえよあたしだよ」とユーモアたっぷりに返信。ほかにも「この可愛いお嬢さんはどなた？」「なんだか細い気がする」「あっ！中の人や！」「橋本環奈やん」などの声が上がりました。

現在の姿も公開

4日の投稿では、現在の姿も公開している阿波さん。「はむっ」とつづり、グリーンのTシャツを着用したショートヘアの髪形で牛乳パックを片手に、パンにかぶりつく姿を披露しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)