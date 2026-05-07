「橋本環奈やん」人気タレント、1年前の姿を公開も「引退したのかな！？」「なんだか細い気がする」の声
マルチタレントの阿波みなみさんは5月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。1年前の姿の写真を公開し、ファンから反響が寄せられています。
【写真】1年前の驚きの？ 姿
ファンからは「この女性はどこにいったんだろうか？ 引退したのかな！？」という声が寄せられ、阿波さん本人は「まあ、遠い山奥でひっそりと暮らしてるんじゃない？じゃねえよあたしだよ」とユーモアたっぷりに返信。ほかにも「この可愛いお嬢さんはどなた？」「なんだか細い気がする」「あっ！中の人や！」「橋本環奈やん」などの声が上がりました。
【写真】1年前の驚きの？ 姿
「この可愛いお嬢さんはどなた？」阿波みなみさんは「1年前か...」とつづり、1枚の写真を投稿。黄色いユニフォームを着てパチンコ店のカウンターに立つ姿です。ほっそりとした様子は、現在とは異なる雰囲気を醸し出しています。
ファンからは「この女性はどこにいったんだろうか？ 引退したのかな！？」という声が寄せられ、阿波さん本人は「まあ、遠い山奥でひっそりと暮らしてるんじゃない？じゃねえよあたしだよ」とユーモアたっぷりに返信。ほかにも「この可愛いお嬢さんはどなた？」「なんだか細い気がする」「あっ！中の人や！」「橋本環奈やん」などの声が上がりました。