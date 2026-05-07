西武は7日、7月31日（金）から8月26日（水）の期間中、新しい夏の大型イベント「アオフェス2026」を開催すると発表した。

「アオフェス 2026」は、ベルーナドームでの熱狂にとどまらず、所沢市をはじめとした地域、西武線沿線を巻き込んで創り上げる新たな夏の大型イベント。2016年から開催していた「ライオンズフェスティバルズ」を初めて開催した2016年から10年が経った今年、もう一段ステージをあげ、「夏の埼玉をライオンズの青に染める。」をコンセプトに、地域と共にさまざまな取り組みを推進していく。

期間中、所沢市役所では職員約2,000人、市内の商店街では約100店舗の従業員が「アオフェスユニフォーム2026」を着用し、所沢の街を青く染める。

また、グループ企業である西武園ゆうえんちや沿線のプリンスホテルなどの従業員もユニフォームを着用して業務にあたり、街や西武線沿線を青で盛り上げていく。

「アオフェスユニフォーム2026」のデザインテーマは、ブルーモーメント。アオフェスを開催する夏のナイターゲーム、夏の青空と夕日が織りなす所沢の空を、3色の青のグラデーションでイメージしている。8月1日（土）のオリックス戦、東京ドームで開催する8月18日（火）のオリックス戦では、一部の座席をのぞく来場者全員に「アオフェスユニフォーム2026」を配布するほか、レプリカユニフォームの予約販売を本日13時30分から開始した。

その他のイベント情報は、詳細が決まり次第特設サイトなどで発表。「アオフェス2026」期間の7月31日（金）〜8月26日（水）の観戦チケットは、5月29日（金）のファンクラブ先々行抽選から順次販売。

▼ 西川愛也選手 コメント(花咲徳栄高校出身)

「ユニフォームの色がさわやかで、夏らしくかっこいいと思います。早くこのユニフォームで試合がしたいです。街には試合後にライオンズのユニフォームを着用した方がたくさん歩いていたりするので、もっともっと青く染まったらいいと思います」

▼ 羽田慎之介投手 コメント(所沢市出身)

「僕の地元がライオンズの青に染まっていくのはすごく素敵なことだと思います。僕も幼少期はライオンズを身近に感じていたからこそファンになったので、今度は自分がそういう存在になれるようにがんばりたいと思います」