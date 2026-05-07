齊藤なぎさ、幼少期の体操服ショット公開「顔立ちが素晴らしすぎる」「全然変わってない」と反響【こどもの日】
【モデルプレス＝2026/05/07】女優の齊藤なぎさが5月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。幼少期の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳元イコラブ「小さい頃から全盛期」自宅のひな壇前＆体操服の幼少期ショット
齊藤は「こどもの日。笑」とつづり、写真を投稿。雛壇に飾られていたと思われる木の飾りを両手で持って、雛人形の前で真顔でカメラを見つめる姿と、オレンジ色の帽子に体操服を着て、横に視線を送るアンニュイな表情になっている姿を公開している。
この投稿には「幼少期から可愛い」「顔立ちが素晴らしすぎる」「全然変わってない」「小さい頃から全盛期」「幼い頃から完成してる」「美少女すぎて国宝」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳元イコラブ「小さい頃から全盛期」自宅のひな壇前＆体操服の幼少期ショット
◆齊藤なぎさ、幼少期の写真公開
齊藤は「こどもの日。笑」とつづり、写真を投稿。雛壇に飾られていたと思われる木の飾りを両手で持って、雛人形の前で真顔でカメラを見つめる姿と、オレンジ色の帽子に体操服を着て、横に視線を送るアンニュイな表情になっている姿を公開している。
◆齊藤なぎさの投稿に反響
この投稿には「幼少期から可愛い」「顔立ちが素晴らしすぎる」「全然変わってない」「小さい頃から全盛期」「幼い頃から完成してる」「美少女すぎて国宝」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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