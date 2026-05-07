ジヒョ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/07】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が5月6日、自身のInstagramを更新。ステージのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。

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◆ジヒョ、美腹筋際立つ衣装姿公開


ジヒョは、4月25日・26日・28日にMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催した6度目のワールドツアー日本公演となる『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演3daysのオフショットを複数枚投稿。ベージュのジャケットにブラウンのネクタイとショート丈のタンクトップを合わせ、鍛え上げられた腹筋が際立つ姿や、白のボディスーツに水色のショートパンツを合わせた衣装姿、黒のボディスーツと黒のショートパンツを合わせた衣装姿などを公開している。

◆ジヒョの投稿に反響


この投稿には「美しすぎ」「スタイルレベチ」「可愛さとキレイさがミックスされてる」「神々しい姿」「眩しすぎる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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