TWICEジヒョ、美腹筋際立つ国立競技場公演衣装に反響「スタイルレベチ」「可愛さとキレイさがミックスされてる」
【モデルプレス＝2026/05/07】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が5月6日、自身のInstagramを更新。ステージのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳人気KPOP美女「神々しい姿」美腹筋際立つ衣装ショット
ジヒョは、4月25日・26日・28日にMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催した6度目のワールドツアー日本公演となる『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演3daysのオフショットを複数枚投稿。ベージュのジャケットにブラウンのネクタイとショート丈のタンクトップを合わせ、鍛え上げられた腹筋が際立つ姿や、白のボディスーツに水色のショートパンツを合わせた衣装姿、黒のボディスーツと黒のショートパンツを合わせた衣装姿などを公開している。
この投稿には「美しすぎ」「スタイルレベチ」「可愛さとキレイさがミックスされてる」「神々しい姿」「眩しすぎる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳人気KPOP美女「神々しい姿」美腹筋際立つ衣装ショット
◆ジヒョ、美腹筋際立つ衣装姿公開
ジヒョは、4月25日・26日・28日にMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催した6度目のワールドツアー日本公演となる『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演3daysのオフショットを複数枚投稿。ベージュのジャケットにブラウンのネクタイとショート丈のタンクトップを合わせ、鍛え上げられた腹筋が際立つ姿や、白のボディスーツに水色のショートパンツを合わせた衣装姿、黒のボディスーツと黒のショートパンツを合わせた衣装姿などを公開している。
◆ジヒョの投稿に反響
この投稿には「美しすぎ」「スタイルレベチ」「可愛さとキレイさがミックスされてる」「神々しい姿」「眩しすぎる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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