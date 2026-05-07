「テラハ」島袋聖南、息子4歳誕生日の豪華お祝い＆家族ショット公開「大きくなりましたね」「料理すごくて豪華すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/07】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が5月6日、自身のInstagramを更新。息子が4歳の誕生日を迎えたことを報告し、パーティーショットを公開した。
【写真】「テラハ」出演39歳美女「豪華すぎる」息子4歳誕生日の豪華お祝い家族3ショット
島袋は「4歳のお誕生日おめでとう 健康で逞しく育ってくれてありがとう」と記し、4歳の誕生日を迎えた息子のバースデーパーティーの様子や小さい頃の息子の姿を投稿。息子がケーキのろうそくを吹き消している瞬間や、夫の石倉ノアと両サイドから息子を抱きしめた家族の密着ショットなどを公開した。豪華な料理やブロックを使って自由に建物や世界を創造することができるゲーム「マインクラフト」のデザインのキャラクターケーキが並び「マインクラフト」のキャラクターの顔がプリントされたたくさんのバルーンや「HAPPY BIRTHDAY」のガーランドで飾り付けられた空間の写真からはパーティーの楽しい雰囲気が伝わってくる。
また島袋は「『ママ大丈夫？』って声をかけてくれる優しさと、いつもみんなを笑顔にしてくれるムードメーカーなそんなぴよくん。大好きだよ これからもあなたらしくね」と息子への想いをつづっている。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」と祝福の声が続々。「大きくなりましたね」「幸せ家族感がすごく伝わる」「料理すごくて豪華すぎる」「息子さんイケメン」などと反響が寄せられている。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉とゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】「テラハ」出演39歳美女「豪華すぎる」息子4歳誕生日の豪華お祝い家族3ショット
◆島袋聖南、息子が4歳に パーティーショット公開
島袋は「4歳のお誕生日おめでとう 健康で逞しく育ってくれてありがとう」と記し、4歳の誕生日を迎えた息子のバースデーパーティーの様子や小さい頃の息子の姿を投稿。息子がケーキのろうそくを吹き消している瞬間や、夫の石倉ノアと両サイドから息子を抱きしめた家族の密着ショットなどを公開した。豪華な料理やブロックを使って自由に建物や世界を創造することができるゲーム「マインクラフト」のデザインのキャラクターケーキが並び「マインクラフト」のキャラクターの顔がプリントされたたくさんのバルーンや「HAPPY BIRTHDAY」のガーランドで飾り付けられた空間の写真からはパーティーの楽しい雰囲気が伝わってくる。
◆島袋聖南の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」と祝福の声が続々。「大きくなりましたね」「幸せ家族感がすごく伝わる」「料理すごくて豪華すぎる」「息子さんイケメン」などと反響が寄せられている。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉とゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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