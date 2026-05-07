モデルで女優の冨永愛（４３）が７日に自身のインスタグラムを更新し、出産を報告した。

「皆様へ」と書き出し、「無事、出産できましたことをここにご報告します」と無事に誕生したことを伝え、赤ちゃんの足の写真をアップ。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と感謝した。

冨永は２００４年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、０５年に現在モデルとして活動している長男・冨永章胤（あきつぐ）を出産。０９年に離婚した。そして昨年１２月に妊娠を公表し、お相手は俳優の⼭本一賢であると明かした。

約２０年ぶりの出産を終え「２０年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です」（原文ママ）と喜びをかみしめる。「しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います」と呼びかけ、「※また明日にはＹｏｕＴｕｂｅ にてお話させていただきます」とした。

【投稿全文】

皆様へ 無事、出産できましたことをここにご報告します。高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました。２０年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です。

しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います。※また明日にはＹｏｕＴｕｂｅ にてお話させていただきます

冨永愛