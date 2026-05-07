Colemanトートバッグ＆マチ広ボックス型アルミバッグが付録に！2点セットを実物レビュー

2026年4月7日（火）発売の雑誌『InRed（インレッド）』5月号には、大人気のColeman（コールマン）コラボ「アルミバッグ＆トートバッグ」の豪華2点セットが付録として登場！

（写真）保冷・保温機能付き♪【Coleman付録バッグ2点セット】

セットで使えるのはもちろん、それぞれ単体でも活躍してくれそうな実用性の高いアイテムです。今回は、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします♪

【Coleman付録】「アルミバッグ＆トートバッグ（2点セット」を徹底レビュー！

2026年4月7日（火）発売の雑誌『InRed（インレッド）』5月号／税込1,680円

付録1：Coleman アルミバッグ

シルバーのアルミ素材を使用した、ボックス型のバッグです。保冷・保温機能付きで、これからの季節に頼もしいアイテム。

フロントにはグレーカラーの「Coleman」ロゴプリント入り。縁にはパイピングが施されており、付録とは思えないしっかりとした作りです。

蓋部分には持ち手が付いているため持ち運びしやすく、開口部はWファスナー仕様で開閉もスムーズ。日常使いしやすい工夫がしっかり詰まっています。

また、マチが広めに設計されているため、お弁当箱などを入れても傾きにくいのがうれしいポイント。安定感があるので、ランチバッグとしても使いやすそうです。

誌面には350mL缶が6本入ると記載されていたので、実際に試してみたところ、すっぽり収納できました。さらに550mLのペットボトルも横向きにするとぴったり収まり、4本収納できました！

小さめのお弁当箱やタッパーも4つほど入るサイズ感で、ピクニックやちょっとした外出時にも重宝しそうです。

さらに誌面では、コールマンのミニクーラー「TAKE6」にジャストサイズと紹介されていました。すでに持っている方は、使い方の幅がさらに広がりそうですね♪

■素材・サイズ

素材：＜本体＞アルミ＜持ち手＞ポリエステル

サイズ：（約）高さ14.5×幅21×マチ14.5cm

持ち手：（約）15cm

付録2：Coleman トートバッグ

■アイボリーのキャンバス調素材がおしゃれ♪ セット使いできるのも魅力

トートバッグは、コットンキャンバス調の素材を使用したランチトートです。カラーはアイボリーで、フロントに入ったレッドの「Coleman」ロゴプリントが映える、カジュアルでおしゃれなデザイン♪

左下にはコールマン日本創業50周年記念ロゴタグも付いており、特別感のある仕上がりになっています。

開口部にはグレーカラーのストラップ付き。荷物の飛び出しを防ぎやすく、細かな部分まで使いやすさに配慮されている印象です。

サイズは、前項のアルミバッグがすっぽり収まる設計になっており、セットで使えるのも大きな魅力。ランチバッグとして使いたいときにぴったりの組み合わせです。

また、550mLのペットボトルを立てて収納できる高さがあり、iPad（第7世代）も入る横幅設計。見た目以上にしっかり荷物が入ります。

実際に、休日にカフェへ行くときの荷物を入れてみたところ、想像以上の収納力にびっくり！マチがしっかりあるので、必要なものをすっきりまとめて持ち歩けました。

通勤時のランチトートとしてはもちろん、休日のお出かけバッグとしても活躍してくれそうな、使い勝手のいいアイテムです。

■素材・サイズ

素材：ポリエステル・綿

サイズ：（約）高さ24.5×幅39（底幅22.5）×マチ16cm

持ち手：（約）37cm

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『InRed』5月号の付録「Coleman アルミバッグ＆トートバッグ豪華2点セット」は、セットで使える便利さはもちろん、それぞれ単体でも使いやすい実用的な付録でした。

アルミバッグは保冷・保温機能付きでランチやレジャーに便利。トートバッグは見た目以上の収納力があり、日常使いしやすいデザインが魅力です。コールマンらしいカジュアルなおしゃれさと実用性を兼ね備えた、満足度の高い2点セットでした♪

気になった方は、ぜひコンビニや書店などでチェックしてみてくださいね！

■雑誌情報

『InRed（インレッド）』5月号

発売日：2026年4月7日（火）

価格：1,680円（税込）

付録：Coleman アルミバッグ＆トートバッグ（2点セット）