オールデイダイニングレストランbillsの春夏らしさのある新作メニュー

オールデイダイニングレストランbillsでは、2026年4月22日(水)より春夏新作メニューの提供が始まりました。2026年の春夏メニューのテーマは ｢シドニーから届く、気取らない探究心｣だそうです。また、ドリンクではおしゃれなノンアルコール(モクテル)も登場しています。一足早く、試食会に参加してきましたので紹介していきます。

春夏新作メニュー

2026年4月22日(水)より始まった新作メニューでは、春夏の季節にピッタリなお料理がいただけます。試食会では、ブレックファストからランチ、ディナーでいただけるメニューを試食させてもらいました。

まずは、サラダから紹介します。｢クラブサラダ - クレソン、青山椒、ライムドレッシング｣(ディナー限定)は、カニの甘味とラディシュの辛味が絶妙です。自家製のライムドレッシングで爽やかな後味です。

｢グリルドズッキーニ&フルーツトマトサラダ - ゴートチーズ、シーズナルフルーツ、チャイニーズビネガードレッシング｣(ランチ&ディナー)では、使用するフルーツが季節ごとに変わります。

今回は、ビワでした。ゴートチーズを抜いたヴィーガンオプションもあります。

｢セサミ&バックウィートフラットブレッド - チャイブフェタ、ズッキーニ、自家製スパイスオイル｣(ブレックファスト&ランチ)は、香ばしく焼き上げたフラットブレッドがカリカリしておいしいです。

まずは、フラットブレッドだけでカリカリ食感を味わった後に、野菜などをのせて楽しんでくださいね。

日本で親しまれる和朝食をbillsらしくした一皿｢グリルドマッカレル - ジャミーエッグ、トマト、スプリングオニオン、シンジャンスパイス｣(ブレックファスト限定)。鯖と中国や中央アジアで定番のクミンが味のアクセントに。

自家製パレオブレッドやトースト(追加料金要) と一緒に楽しむとよりおいしくいただけます。

デザートもおすすめ

デザートにおすすめなメニューにも、春夏新作メニューがあります。｢きな粉マドレーヌ - パッションフルーツ、ライムカード｣では、注文してから焼き上げるので提供までに10分ほどお時間がかかります。

焼き立てなので、中はしっとり外はカリカリです。塩味と酸っぱさが特徴的なパッションフルーツ、ライムカードとも合います。

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ハウスワインに新たなラインナップ

ハウスワインでは、｢bills house オレンジ アリント マルヴァージア｣が新たなラインナップに追加されました。ワインのラベルもbillsオリジナルデザインで、おしゃれなオレンジワインです。

まるでパイナップルシロップのような風味に、 ナッツのような香ばしさが後味に残ります。

おすすめドリンクがでは、アルコールだけでなく、おしゃれなノンアルコール(モクテル)があるのは嬉しいポイントです。

｢キューカンバー＆バジルリフレッシャー - フレッシュキューカンバージュース、バジル、シトラス、ソーダ(ノンアルコール)｣(写真左)は、見た目もおしゃれです。きゅうりとの以外な組み合わせはみずみずしさがあり、お気に入りのドリンクです。

｢ウーロンフィズ - アペロール、阿里山金萱茶、レモングラス、プロセッコ(アルコール)｣(右)は、ウーロン茶を使用したbills流アペロールスプリッツです。爽やかな飲み心地とウーロン茶の奥深い余韻をお楽しみください。

｢ピーチ&ジャスミンソーダ(ノンアルコール)｣(写真右)は、ピーチとジャスミンが主役の春夏らしいソーダです。｢ピーチ＆ジャスミンベリーニ(アルコール)｣(写真左)もあるので、その日の気分に合わせて楽しんでくださいね。

福岡･八女の星野製茶園が手掛ける｢抹茶玄米茶 by 星野製茶園｣は、ホットまたはアイスが選べます。玄米茶の香ばしい香りもお食事と合いました。

いかがでしたか。今回紹介したメニューは、オールデイダイニングレストランbills国内全8店舗で楽しめます。お出掛けしたときのお食事に、ぜひ利用してみてくださいね。

取材協力/bills