北斗晶、生放送での“退席” 番組Pや出演者が「行け！！とスタジオを出してくださった」大勢の関係者に感謝つづる
元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が7日、自身のインスタグラムを更新。5日のTOKYO MX系生放送番組『5時に夢中！』（毎週月〜金 後5：00）を途中で退席したことを振り返った。
【写真】生放送番組を“退席”→北斗晶、感謝の投稿
北斗は同日の放送序盤、「娘が、嫁ですけれども、本日引退をするので、駆けつけたいと思うんですけど、引退試合に間に合わなさそうだなというくらい、生放送が終わる頃になんとなく試合の順番が来るんじゃないかと思ってドキドキしている」とコメント。他の試合の進行具合によって、間に合わない可能性があるとし、「今出れば間に合う」と冗談交じりに回答。スタジオに本音では「6時ちょっと前に出られれば」と話し、「いつの間にかいなくなったらすみません」と事前に断りを入れ、退席の“兆候”を見せていた。そして番組の終盤、スタジオの全景が映ると、北斗の姿はなく。隣席の岩下尚史氏は「演出の人が見えないものを見たと言っていたんですけど、もともと、何もないですよ」ととぼけ、垣花正も「元々、最初からいらっしゃらなかった」と同調。大島由香里も「何かありましたか」と話していた。
きょうの投稿で「ご報告とお礼が遅くなってしまいましたが…5月5日に凛ちゃんが無事に現役引退をさせていただきましたm(_ _)m」と報告。「生放送終了約5分ほど前に【5時に夢中】プロデューサーをはじめ、岩下尚史先生、ＭＣの垣花正さん、大島由香里ちゃん 皆さんが【もう行け！！行け！！】とスタジオを出してくださったお陰で」と、涙の絵文字を添えた。
試合について「開始には間に合いませんでしたが最後の最後 引退の10カウントゴングはしっかり見届けてやる事が出来ました」と説明、「視聴者の皆様にはまた来週が言えず申し訳なかったです」と、視聴者を気づかい。「背中を押してくださった５時に夢中の皆様、そして私を誘導するのに今か今かと試合会場前で待ち構えてくれていた北斗晶スタッフの皆んな」、このほかにも大勢の関係者を添えて「名前をあげたら、お礼を言わなければならない方々がたくさんいらっしゃいますが…この場をお借りしまして心より御礼申し上げますm(_ _)m」と改めて感謝を伝えた。
投稿では、自身も凛も世話になったという長与千種への感謝や、自身もこの日の会場である横浜文化体育館で引退したことなどを振り返り。「人生はいつまであるかは分からないけど…私にとってプロレスは青春でした」「【我が青春に悔いは無し】長きに渡り応援ありがとうございました」などと伝え、締めくくった。
【写真】生放送番組を“退席”→北斗晶、感謝の投稿
北斗は同日の放送序盤、「娘が、嫁ですけれども、本日引退をするので、駆けつけたいと思うんですけど、引退試合に間に合わなさそうだなというくらい、生放送が終わる頃になんとなく試合の順番が来るんじゃないかと思ってドキドキしている」とコメント。他の試合の進行具合によって、間に合わない可能性があるとし、「今出れば間に合う」と冗談交じりに回答。スタジオに本音では「6時ちょっと前に出られれば」と話し、「いつの間にかいなくなったらすみません」と事前に断りを入れ、退席の“兆候”を見せていた。そして番組の終盤、スタジオの全景が映ると、北斗の姿はなく。隣席の岩下尚史氏は「演出の人が見えないものを見たと言っていたんですけど、もともと、何もないですよ」ととぼけ、垣花正も「元々、最初からいらっしゃらなかった」と同調。大島由香里も「何かありましたか」と話していた。
試合について「開始には間に合いませんでしたが最後の最後 引退の10カウントゴングはしっかり見届けてやる事が出来ました」と説明、「視聴者の皆様にはまた来週が言えず申し訳なかったです」と、視聴者を気づかい。「背中を押してくださった５時に夢中の皆様、そして私を誘導するのに今か今かと試合会場前で待ち構えてくれていた北斗晶スタッフの皆んな」、このほかにも大勢の関係者を添えて「名前をあげたら、お礼を言わなければならない方々がたくさんいらっしゃいますが…この場をお借りしまして心より御礼申し上げますm(_ _)m」と改めて感謝を伝えた。
投稿では、自身も凛も世話になったという長与千種への感謝や、自身もこの日の会場である横浜文化体育館で引退したことなどを振り返り。「人生はいつまであるかは分からないけど…私にとってプロレスは青春でした」「【我が青春に悔いは無し】長きに渡り応援ありがとうございました」などと伝え、締めくくった。