俳優田中圭（41）が7日、オーストラリア・メルボルンで開催されているポーカーの大会「Aussie Millions Poker Championship」（オージーミリオン）の公式Xに登場。今後のプレー状況について触れた。

田中は同大会の決勝ステージで7位に入り、賞金11万1720オーストラリアドル（約1250万円）を獲得し、話題となっていた。田中は公式Xで公開されたインタビューに登場。英語による質問に対し、通訳を介して返答した。

健闘を祝福されると「ありがとうございます。センキューセンキュー」と返答。俳優業とポーカー、どっちが難しいかと「どっちも難しいです」と笑顔を見せた。「他のトーナメントもありますけど、プレーする予定はありますか？」と聞かれると「ないですね。とりあえず今日がラストチャンスだったので。日本に帰るんですけど、最後、ファイナルテーブルにいけてよかったです」と語った。

田中は鈴木おさむ氏（54）が書き下ろし、演出する舞台「母さん、ラブソングです。」（7月31日〜8月16日、東京芸術劇場プレイハウスほか全国巡演）で主演を務める。田中が舞台に出演するのは昨年6月以来で、2人のタッグは4作目となる。