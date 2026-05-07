中学1年生の長男くん（12歳）のそばから離れない…そんな“特別な存在”への愛情があふれる動画が、SNSで話題を集めています。



【写真】中1息子くんにだけ、べったり甘える猫さん

注目を集めているのは、保護猫兄妹「ろくちゃん」と「はなちゃん」の日常を発信するアカウント、飼い主のろくはなさん（@roku_hana322）の投稿です。動画には、長男くんの腕にぴったりと寄り添い、なでられながら“ふみふみ”するろくちゃんの姿が映し出されています。その距離の近さと甘えっぷりに、思わず頬がゆるんでしまう人も多いようです。



コメント欄には「猫の甘え方かわいすぎるな」「長男くんがママなんですね」「見ていて幸せになります」といった声が寄せられ、「大好きがあふれている」「命の恩人なのでは」といった反応も見られました。



兄妹で迎えた“かけがえのない存在”

ろくちゃんとはなちゃんは、推定で2025年3月22日生まれの現在1歳1カ月。もともとは四つ子で生まれたものの、すぐに捨てられてしまい、保護された猫たちでした。



飼い主さんが2匹と出会ったのは、近所で開催されていた保護猫の譲渡会でした。当初はろくちゃん1匹を迎える予定でしたが、その後、はなちゃんの譲渡予定がなくなったことを知り、「兄妹で一緒に過ごせたほうがいいのでは」と考え、2匹を迎える決断をしたといいます。



「最初はとても小さくて震える姿も見られ、不安そうな様子でした」と振り返る飼い主さん。現在ではすっかり家族の一員となり、2匹でじゃれ合ったり寄り添って過ごす姿に、日々癒やされているといいます。



“安心できる存在”としての長男

ろくちゃんと長男くんの関係は、特別な出来事があったわけではなく、日々の積み重ねの中でゆっくりと築かれていきました。次男くんがつい猫を追いかけてしまう場面では、長男くんがそっと制止し、猫のペースを大切にしていたといいます。



そうした関わり方が、ろくちゃんにとって心を許せる理由になっていったのかもしれません。現在では、長男くんにだけ見せる鳴き方や甘え方にも、その信頼の深さが表れているそうです。



気づけば隣が“定位置”に

そんな関係が育まれる中で、ろくちゃんはいつの間にか長男くんのそばにいるのが当たり前の存在になっていきました。「気づいたら隣にいることが増えていました」と飼い主さん。長男くんが家にいる時間には、自然と寄り添うようになり、今ではその距離感が日常の風景のひとつになっているといいます。



何気ない日常が、いちばんの幸せ

家族みんなで過ごす中で、2匹が寄り添って眠る姿や、自然と一緒にいる光景を見るたびに「とても幸せだなと感じます」と話す飼い主さん。



これまで動物を飼った経験がなく、最初は不安もあったといいますが、「毎日の中にたくさんの癒やしと笑顔が増えました。本当に迎えてよかった」と実感しているそうです。



長男くんに寄り添い続けるろくちゃん。その姿は、言葉を超えた信頼と愛情をまっすぐに伝えてくれます。何気ない日常の中にある“特別な関係”が、多くの人の心をあたたかくしているようです。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）