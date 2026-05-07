鈴木おさむが脚本・演出を手がけ、田中圭が主演を務める舞台『母さん、ラブソングです。』が、7月より東京、仙台、名古屋、上田、大阪の5都市で上演されることが決定した。

参考：田中圭、40代に突入した今思うこと 年齢を重ねて掴んだ芝居の“手応え”とこれから

本作は、2024年に放送作家を引退した鈴木による書き下ろし。田中が主演を務めるほか、共演に矢崎広を迎えた二人芝居となる。かつてヒットを飛ばしたものの現在は落ちぶれたミュージシャンの兄と、彼を支え続けてきた弟。母への愛憎や記憶のズレ、そして目を背けてきた過去の“罪”に二人が向き合う姿が描かれる。

2011年の『芸人交換日記』から始まった鈴木と田中によるタッグは、2021年の『もしも命が描けたら』以来、約5年ぶりの復活となる。

本作のキーワードは「ラブソング」。シンガーソングライターの平井大が楽曲提供として参加する。

コメント鈴木おさむ（脚本・演出）2年前、放送作家を引退した僕の使命はまだ終わってないんだな。戦友・田中圭と共に新たな舞台に挑む。やるからには最高に刺激的で面白いものをやってやります！

田中圭台詞量が多いおさむさんとの芝居で、二人芝居ですし、ハードルは高いですが、それよりもまずは芝居をまたできるワクワクと、皆様に見てもらえる喜びが勝っております。信頼してるおさむさん、そして共演者に矢崎。全てを曝け出してぶつかれそうな相手なので。ありがたいなと思ってます。是非皆様、劇場に足を運んでください！ お待ちしております！

矢崎広鈴木おさむ×田中圭は、自分にとって特別な存在で。そのタッグに参加できることをとても嬉しく思います。おさむさんの描く世界をどう生きるのか今から楽しみですし、圭さんとの二人芝居は、嬉しさと少しの照れと、そして「負けられない」という良い緊張感が入り混じっています。ぜひ劇場で。お待ちしております。（文＝リアルサウンド編集部）