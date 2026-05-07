ＩＭＰ．の横原悠毅が出演するＳＢＳ（静岡放送）の情報番組「Ｓｏｌｅいいね！」の人気コーナー「ミッションです！横原くん」が放送された。

冒頭、番組が４月から週４回から週２回の放送へと改編されたことを知らされた横原は、グループのメンバー７人全員がそれぞれ地方番組でレギュラーを抱えていることに触れ「俺だけ無くなるとか嫌っすよ」と漏らし、危機感をあらわにする場面からスタートした。

ミッションは「伊豆フルーツパーク」でのロケ。今回のロケの相棒である鬼頭里枝アナウンサーをパーク内から探し出すという指令だったが、横原は思わぬ苦戦を強いられた。バナナのかぶり物をして果物の中に紛れていた鬼頭アナが自ら名乗り出るという展開に、横原は「全然気づかなかった。これだけ人がいる中（かぶり物をして隠れていた鬼頭アナの）メンタルがいかつい」と、そのプロ根性に苦笑いを見せた。

その後、旬のいちご狩りを体験した横原は、練乳をたっぷりつけた大粒のいちごを頬張り「うまぁ」「めっちゃ幸せですわ」と満面の笑み。さらに「５分間でより大きいいちごを見つける」という鬼頭アナとの対決では「悩ましいぞ」「これデッカいかも」と真剣に吟味し「結構自信あります」と差し出した一粒で見事勝利を収めた。

ロケの締めくくりにはレストランを訪れ、海鮮や野菜の炭火焼きを堪能。あまりの美味しさに「正直なこと、めっちゃお酒飲みたい」と、率直な感想で現場を沸かせた。最後には「家族と来るのがめちゃくちゃいいなと思いました」と語り、終始リラックスした表情で伊豆の魅力を満喫していた。