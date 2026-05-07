【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#21

【前回を読む】「審判には紳士的だったよ」と話す森本が、一度だけ食らった退場処分

前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至氏が追った。（毎週木曜掲載）

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1972年6月13日、小倉球場での対西鉄ライオンズ戦。試合終了後に事件は起こった。

「試合中、三塁側スタンドから野次りまくっていた西鉄ファンがいた。そいつらが、俺たちのいる三塁側ダッグアウトの後ろ側の隙間から、焼酎かなんかをぶちまけやがったんだ。俺もカッときてね、『降りてこい！』と怒鳴ったかもしれない。手は出してないよ」

実際にその場面を見ていた元阪急投手・宮本幸信の記憶によれば、「森本さんがお返しにバケツの水をかけた」という。

「ああ、そうだったかもしれん。でもケガはしないよね。相手が悪いとはいえ、まあやっちゃいけないことだけど」

ところが、これで騒動は終わらなかった。水をかけられた西鉄ファンたちが、阪急の宿舎前に待ち構えていたのである。球場からのバスが宿舎前に着くと、｢森本を出せ！｣と、怒声が響いた。

「張本人の俺が出ていったら大変なことになるから、俺は待機させられていた。その後どうやって決着したのかはもう覚えていない」

騒動の一部始終を見ていた宮本が語る。

「宿舎前に集まった西鉄ファンをバスの中から見て、『どうしますか？』と周囲に訊かれた西本監督が『俺が一人で行く』と言ってバスを降りていったんだよ。しばらくして、『監督を一人で行かせたら危ないだろ！』という声が上がって、慌ててマネージャーが追いかけていったんだよ」

たった一人で話をつけるために歩いていった西本の後ろ姿が、宮本には任侠映画の一シーンのように記憶に焼き付いている。

「あのときの西本さん、かっこよかったなあ」

宮本によれば、グラウンド外でも森本の武勇伝があったという。

「西京極球場（当時、阪急ブレーブスの準本拠地球場）からの帰路に、森本さんの車が今でいう煽り運転の車に追い越された。『追い越し方が気にいらない』と、追いかけたが、そのときに車が接触して、森本さんの国産車はかなり損傷した」

森本の気の強さを示すエピソードであるが、本人は全く記憶にないという。

「そんなことあったかなあ。でも、ミヤが言うのなら本当なんだろう。それよりも、車の運転では新聞に載った事件があったんだよ」

当時の森本の住所から類推すると、71〜72年頃のシーズンオフの出来事らしい。

「自動車で物損事故を起こして、免停中に運転してしまったんだよ」

かつて西武ライオンズのスター選手が免停中に無免許運転、駐車違反をした上、球団職員に身代わり出頭させた事件があった。さすがにこれは悪質だったので、球団から謹慎処分が科せられたが、森本の場合、シーズンオフの事件でもあり、球団からのペナルティはなかった。しかし、地元関西の新聞記事には載ったことから、以降、球場でのヤジに悩ませられることになる。

（中村素至／ノンフィクションライター）