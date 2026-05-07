トランプ米大統領は現地６日に「イランは核兵器を持ってはならず、実際に持つことはない。彼らもこの点に同意した。24時間のあいだに非常に良い対話を交わした。合意に至る可能性が非常に大きい」と述べた。しかし、これまでイランは核開発放棄について非常に強く抵抗してきた。イランがトランプ米大統領の発言したことを否定するようであれば、米国のイラン攻撃再開が懸念され、「有事のドル買い」が広がる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）関係者が相次いで発言する。日本時間午後１１時にハマック米クリーブランド地区連銀総裁がラジオに出演、同８日午前１時半にデイリー米サンフランシスコ地区連銀総裁がテレビに出演、同８日午前２時にカシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が座談会に参加、同８日午前３時５分にハマック米クリーブランド地区連銀総裁が座談会に参加、同８日午前４時半にウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加することになっている。



MINKABU PRESS

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