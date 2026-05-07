映画監督の安藤桃子さんが代表を務める高知市のキネマミュージアムに桃子さんの妹・俳優の安藤サクラさんが登場しました。



5月5日、キネマミュージアムの舞台あいさつに登場した俳優の安藤サクラさん。



■安藤サクラさん

「レッドカーペットも敷かずにふわっとこうやって近所の駄菓子屋に来る感覚で来られる映画館はやっぱりここだなっていう。家族の井戸端会議にお招きしてる感じ」





キネマミュージアムでは5月から、日本やアメリカ、ギリシャなどの短編映画を集めた作品が上映されていてその中の1本が、安藤サクラさんが主演する11分の短編映画「まっすぐな首」です。映画は、安藤サクラさん演じる主人公が激しい首の痛みから徐々に精神のバランスを失い、「動く」という行動とは何かを問いかけるシュールな作品です。上演後に、安藤桃子さんと安藤サクラさんにお話を聞きました。■安藤桃子監督・安藤サクラさん「短編って、すごく作家とか撮ってる人の伝えたいことが、作家性が本当に梅肉エキスのように凝縮されてギュッと。しかもかなりのすごい名だたる監督たちが撮りたいものを撮った「（サクラさん）個性豊かなね。個性豊かすぎる」そして、今回のトークショーの企画についてについてサクラさんは―■安藤サクラさん「映画を作った一員としてみなさん観てくれる人と時間をシェアしたいなって気持ちが強いので、こうやって気軽にこういうことができる映画館があって非常にうれしい」最後にサクラさんからみなさんにメッセージをいただきました。■安藤サクラさん「高知のみなさんお久しぶりです。安藤桃子監督の妹のサクラです。久しぶりに高知を楽しんでいます。これからもまた来ますので引き続き一緒に遊んでください」安藤サクラさん主演の「まっすぐな首」を含む短編映画は5月14日までキネマミュージアムで楽しめます。