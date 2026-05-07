◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

プロ１６年目で初優勝を狙う３２歳の福山恵梨（松辰）が５バーディー、１ボギーで４アンダーの６８をマークし、単独首位でホールアウトした。

出だし１番は３メートルに寄せ、２番は約１５メートルのロングパットをねじ込んで２連続バーディー発進。９番は７メートル、１０番は５メートルを沈めて連続で伸ばした。１４番は３パットのボギーとしたが、ツアー史上最短の９８ヤードに設定された１５番パー３は５メートルを決め、メジャー仕様の難コースを６８で終えた。

４年ぶり出場の福山は「朝イチの２つのバーディーが気持ち良く回れた要因だと思う。メジャー大会の雰囲気を楽しみながら回れている。上出来だと思うけど、もうちょっと決められたパッティングも何個かあるので、明日以降は決めていきたい」とかみしめた。

福岡県出身の福山は下部ツアーで１７年に初優勝を含む３勝。２３年、２４年とフンドーキンレディスを２連覇し、５勝を挙げている。レギュラーツアーは未勝利。２年前から腰痛に苦しんだが、「今年は体のコンディションもいい感じ。例年よりいい状態で始められている」と笑顔を見せた。

メジャーの舞台で初優勝を目指す３２歳は「今年優勝したい気持ちが一番強い。今年頑張れなかったらもうないのかなっていう気持ちです」。２日目以降に向けて「明日以降はもっと難しい状況が来ると思うので、我慢してボギーを打たないようなゴルフを展開していけたら」と見据えた。