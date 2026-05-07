アドウェイズ<2489.T>が後場上げ幅を急拡大させ年初来高値を更新している。午後２時３０分ごろに発表した第１四半期（１～３月）連結決算が、売上高３２億８２００万円（前年同期比４．６％増）、営業利益５億３６００万円（同２．３倍）、純利益４億円（同９９．９％増）と大幅増益で着地したことが好感されている。



アドプラットフォーム事業のアフィリエイト広告サービス「ＪＡＮｅｔ」で金融関連企業の広告需要が増加したことや、エージェンシー事業におけるゲームアプリ及びマンガアプリを提供する企業からの広告需要が増加したことなどが牽引した。なお、２６年１２月期通期業績予想は、売上高１１４億円（前期比６．７％減）、営業利益６億円（同２．０倍）、純利益５億３０００万円（同２．１倍）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS