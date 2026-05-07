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■台風5号(ハグピート)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年5月7日12時45分発表　気象庁
　
7日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯7度25分 (7.4度)
東経143度05分 (143.1度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    北側 220 km (120 NM)
南側 165 km (90 NM)

8日0時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯8度05分 (8.1度)
東経142度05分 (142.1度)
進行方向、速さ    北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    75 km (40 NM)

8日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯8度50分 (8.8度)
東経140度10分 (140.2度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)

9日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯9度50分 (9.8度)
東経137度05分 (137.1度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)

10日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯11度05分 (11.1度)
東経134度30分 (134.5度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

11日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度25分 (12.4度)
東経131度20分 (131.3度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    320 km (175 NM)

■今後の全国の天気を地方ごとに（北海道・東北、関東）

■今後の全国の天気を地方ごとに（東海・北陸・甲信、近畿）

■今後の全国の天気を地方ごとに（中国・四国、近畿）

■今後の天気（全国の主要都市）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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