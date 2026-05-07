もうティッシュを大量に無駄にしない。テーブルにこぼしたケチャップも納豆ご飯も一瞬でキレイにする驚きの裏ワザ
▶【写真付きで解説】もう怖くない！うっかりこぼした調味料を一発で拭き取る神ワザ
食事中、うっかりテーブルにこぼしてしまった調味料やドレッシング。焦ってティッシュで拭き取ろうとしたら、かえって汚れが広がってしまい「ティッシュを無駄にたくさん使ってしまった……」という経験はありませんか？
そこで今回は、SNSで話題の「テーブル汚れを一瞬できれいにする方法」を紹介します。
■掃除しているはずなのに広がるマヨネーズ…
食事中によくあるケチャップやマヨネーズなどの汚れ。
いつも通りティッシュで拭き取ると、掃除をしているはずなのにどんどん広がってしまうのが悩みです。
きれいに拭き取るまでに「ティッシュを何枚も使っていた」という経験はあるあるではないでしょうか？
■キッチンペーパーと箸を使うと一瞬でスルッ！
マヨネーズやケチャップの汚れをスルッと簡単にきれいにする方法の手順を紹介します。
【準備するもの】
・キッチンペーパー…1枚
・箸…1本
【やり方】
1.キッチンペーパーを汚れの隣に広げる
2.キッチンペーパーの端に箸を置く
汚れに近い方のキッチンペーパーの端に、箸を添えるように配置します。
3.キッチンペーパーがテーブルから浮かないように箸を押さえる
4.キッチンペーパーの端を持ちながら箸を汚れの向こう側まで滑らせ、汚れをキッチンペーパーですくうように拭き取る
キッチンペーパーは、汚れの範囲に合わせて折りたたむと、扱いやすくなります。
■粘り気の強い納豆やハチミツにも！「すくい取る」から広がらない
粘り気が強く手強い納豆にも活用できる方法です。
うっかりこぼしてしまった納豆ご飯も、一度できれいにすくい取れました。
続いて、少し油分を含み、広がりやすいヨーグルトの汚れを掃除。
匂い残りもほとんどなく、きれいにスルッと拭き取れました。
最後に、ベタベタ感が強い液体オリゴ糖の拭き取りにも挑戦。
ベタベタ感は残ったものの、オリゴ糖をキッチンペーパーですくい取るのは成功です。
納豆の匂いやマヨネーズの油分などはテーブルに残ってしまったので、最後に布巾や除菌スプレーなどで拭き上げるのがおすすめです。
また、ワックス済みの床や染み込みやすい素材の場合、注意したほうが良いかもしれません。
■応用編！まな板やウェットティッシュでもOK
箸の代わりに、まな板や指で掃除する方法にもトライ！
まな板は広範囲の汚れにぴったりです。
しかし、キッチンペーパーのエンボス加工にひっかかって扱いにくさを感じました。
掃除できる範囲は狭くなりますが、指だけでもきれいに拭き取りが可能です。
しかし、箸やまな板よりも、キッチンペーパーを押さえるのが難しく感じました。
キッチンペーパーの代用としてウェットティッシュでもOK。
凹凸がなく滑りやすいので、扱いやすさも抜群でした。
また、ベタベタ感の強い汚れにもぴったりです。
■魔法みたい！ラクラク掃除術でティッシュの山から卒業
テーブルの汚れがとても簡単にきれいになることにとても驚きました。
スルッと汚れがペーパーに乗る感覚は、一度やるとクセになります。
身近な道具だけで今すぐ試せる裏技なので、毎日の食事や調理中のちょっとしたアクシデントに、ぜひ取り入れてみてくださいね。
文＝ゆず
まだまだ手のかかる3人の子育てに奮闘中のママライターです。少しでも毎日をラクにする技を模索中！超ズボラ&不器用なママならではの視点で、話題のライフハックの方法と活用アイデアをお届けします。