白石麻衣の美脚に視線集中！花柄ワンピ×ジャケットのエレガントなスタイルを披露し「大胆な衣装にドキッ」「次元の違う美しさ」の声

【写真】美脚が際立つ花柄ワンピとジャケットのコーデ姿の白石麻衣

白石麻衣が自身のInstagramを更新し、美脚際立つ衣装姿の近影を披露した。

■白石麻衣が『1億2000万人のありがとう！歌の感謝祭』にゲスト出演

白石は、5月6日に放送された『1億2000万人のありがとう！歌の感謝祭』（日本テレビ）に出演。Snow Manの渡辺翔太と俳優の波瑠がMCを務めた同番組に、白石はゲストとして華を添えた。

白石は「『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』に出演いたします」とコメントし、番組出演を告知した。併せて公開されたのは、花柄ワンピース×ネイビーのジャケットを纏った白石の姿だ（2枚目）。特にファンの注目を集めたのは、フロントが短めのフィッシュテール・シルエットのワンピースから覗く白石の美脚だ。

さらに、もう1枚の写真には手で頬を押さえながら微笑む（1枚目）というチャーミングな白石が収められている。

SNSには「大胆な衣装にドキッ」「次元の違う美しさ」「美しすぎます」「美脚美人」「エレガント」といった絶賛する声が溢れている。

■写真：花柄ワンピとジャケットのコーデ姿の白石麻衣