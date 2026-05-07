ヨルシカ最新曲「あぶく」MVが世界のYouTubeランキングに続々チャートイン！言葉の壁を越え累計800万再生突破

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ヨルシカの最新曲「あぶく」のMVが、アメリカをはじめとするYouTubeランキングにチャートインし、世界の視聴者を釘付けにしている。

■「まるで一本の映画みたいだった」MVコメント欄に世界中からの投稿が殺到

「あぶく」は、2026年春に放送がスタートしたTVアニメ『LIAR GAME』のオープニングテーマに起用されており、トートロジー（同語反復）を題材に制作された楽曲。MVは、実写とアニメを組み合わせた数多くのMVやオリジナル作品で注目を浴びている映像制作ユニット「擬態するメタ」が担当。主人公が暗殺者に何度も殺されるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指す映像となっている。

4月24日に公開されたMVはすぐさま国内で評判になり、日本のYou Tubeでは4月25日付デイリーチャートで1位を獲得。急速に海外にも拡散し、韓国では4月25日に最高位26位を記録、4月26日の台湾では26位にチャートインしたあと、ついに欧米に飛び火し4月29日にカナダ44位、4月30日にはアメリカで54位まで上昇。累計再生回数も800万回を突破している。

MVのコメント欄には、

「私はその物語に深くのめり込み、そしてその物語の一部となった」

「偶然おすすめされたんだけど、最高だね…歌詞は全然わからないけど、映像と音は素晴らしい。もうここから出してくれ、この人生には耐えられない」

「近年稀に見る、非常にユニークなミュージックビデオ」

「いやー、これは本当に素晴らしい体験だった。まるで一本の映画みたいだった。コンセプトも最高だった。音楽も素晴らしかった」

「巻き込まれてから歌詞表示無くなってたり、傍観者から当事者になる演出が良すぎる。ヨルシカの新しいMVにこんなにたくさんの英語のコメントがあるのは初めて見たよ」

など、独創的な映像に対しての賞賛や考察が日本語英語のみならず多数の言語で投稿されており、コメント数は8,800を突破、32万以上いいねされている。

これまでもヨルシカは多くの海外リスナーに聴かれていたが、今回のMVは既存のファン層を超えた広がりを見せているようだ。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「あぶく」

■関連リンク

ヨルシカ OFFICIAL SITE

http://yorushika.com/

■【画像】『LIAR GAME』キービジュアル、ヨルシカロゴ